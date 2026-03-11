Incendiu puternic în România. O fabrică mare a luat foc înainte de ora 8:00

Miercuri dimineaţă, un incendiu a cuprins o fabrică de polistiren de la periferia Aradului, acoperind oraşul cu un nor dens de fum. Pompierii ISU Arad au intervenit cu şase autospeciale, o ambulanţă SMURD, un echipaj de descarcerare şi o autoscară, sprijiniţi de două maşini de stingere de la ISU Timiş.

Incidentul a fost semnalat la 112 înainte de ora 8:00, iar pompierii s-au mobilizat imediat. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta prin ardere generalizată, cu degajări mari de fum, motiv pentru care Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad a transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT pentru locuitorii din proximitatea fabricii.

Nori de fum deasupra Aradului

La intervenţie au participat şase autospeciale de stingere, o ambulanţă SMURD, un echipaj de descarcerare şi o autoscară, iar pompierii arădeni au fost sprijiniţi de două autospeciale de stingere ale ISU Timiş. Din fericire, nu au fost raportate victime. Autorităţile continuă să monitorizeze situaţia pentru a controla complet incendiul şi a limita impactul fumului asupra locuitorilor.

Până la acest moment, nu au fost raportate victime în urma incendiului.

„Din cauza cantităţii semnificative de fum rezultat, a fost transmis un mesaj de avertizare a populaţiei prin sistemul RO-ALERT pentru persoanele aflate în zona din proximitatea locului intervenţiei. La faţa locului intervin echipaje ale ISU Arad, cu un dispozitiv format din şase maşini de stingere, o ambulanţă SMURD, un echipaj de descarcerare şi o autoscară. În sprijinul pompierilor arădeni acţionează şi echipaje ale ISU Timiş, cu două maşini de stingere”, a informat ISU Arad.

