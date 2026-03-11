Acasă » Știri » Îl va înlocui sau nu Gabriela Cristea pe Cătălin Măruță la PRO TV? Vedeta a spus adevărul: „Am primit o propunere”

Îl va înlocui sau nu Gabriela Cristea pe Cătălin Măruță la PRO TV? Vedeta a spus adevărul: „Am primit o propunere”

De: Anca Chihaie 11/03/2026 | 10:44
Îl va înlocui sau nu Gabriela Cristea pe Cătălin Măruță la PRO TV? Vedeta a spus adevărul: „Am primit o propunere”
Gabriela Cristea și Măruță

Discuțiile despre o posibilă revenire a Gabrielei Cristea pe micile ecrane au stârnit în ultimele săptămâni numeroase reacții în mediul online și în industria televiziunii. Numele prezentatoarei a fost intens vehiculat în contextul unor presupuse schimbări din grila unei importante televiziuni comerciale, iar unele informații apărute în spațiul public sugerau chiar că aceasta ar putea prelua un rol important într-o emisiune deja consacrată. În ciuda acestor speculații, realitatea pare să fie mult mai nuanțată decât s-a crezut inițial.

De-a lungul timpului, Gabriela Cristea a fost una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii din România, fiind asociată cu numeroase proiecte de succes. Retragerea sa temporară din lumina reflectoarelor a generat însă numeroase întrebări din partea publicului, iar fiecare apariție a sa în spațiul public a alimentat speculațiile privind o eventuală revenire pe ecran.

Se întoarce Gabriela Cristea în televiziune?

Prezentatoarea a decis să clarifice situația după ce zvonurile au ajuns să fie considerate de mulți drept informații sigure. În ultima perioadă, tot mai multe voci au discutat despre posibilitatea ca ea să revină în fața camerelor, însă lucrurile nu au evoluat în mod concret în această direcție. Potrivit vedetei, multe dintre informațiile vehiculate au pornit de la simple presupuneri care, în timp, au fost amplificate și prezentate drept certitudini.

Chiar și după plecarea lui Cătălin Măruță din cadrul PRO TV, s-a vehiculat că cea care îi va lua locul este chiar Gabriela. Însă, până acum vedeta nu a concretizat nimic cu nicio televiziune.

„Nu știu cine a lansat ideea asta, dar nu are nicio legătură cu realitatea și nu a existat nicio discuție în sensul acesta. Eu, de când am plecat din televiziune, refuz să mă mai uit la audiențele TV, pentru că am și eu audiențele mele și îmi ajunge un set de audiențe. N-a fost nicio discuție și pe mine nu m-a adus cineva de la PRO TV. Eu discuția am avut-o cu Cătălin Măruță, iar restul au fost doar speculații care au crescut foarte mult.

Au fost speculații că m-au trimis cei din PRO TV să mă testeze cumva la emisiune, ceea ce mi s-a părut de noaptea minții. Se putea întâmpla. Da, varianta există, dar nu am discutat cu nimeni și nu am primit niciun fel de propunere în sensul acesta. Nimeni nu m-a sunat să mă întrebe concret dacă este adevărat sau nu. Le-a plăcut speculația în sine și am înțeles că inclusiv în zonele de televiziune se discuta despre asta și se dădea ca fiind sută la sută sigur”, a spus Gabriela Cristea.

În realitate, lucrurile nu au ajuns încă într-o etapă atât de avansată. Deși au existat discuții informale și idei vehiculate în jurul numelui său, acestea nu s-au concretizat într-o ofertă oficială legată de proiecte. În același timp, prezentatoarea nu exclude complet posibilitatea de a reveni în televiziune, însă subliniază că orice decizie de acest tip ar depinde de mai mulți factori.

„Să știi că eu nu duc lipsă de propuneri. Ca să ne înțelegem foarte clar, am primit o propunere și acum două sau trei săptămâni. Este ceva care încă se discută și tocmai de aceea nu pot să spun prea multe, pentru că s-ar putea să se concretizeze. Este vorba despre televiziune, dar nu despre ceva pe termen lung. Încă sunt discuții și tocmai de aceea nu pot să spun exact ce și cum, pentru că lucrurile sunt în analiză”,  a mai spus vedeta.

