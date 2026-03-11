Reguli noi pentru pasageri! Ce se schimbă de azi pe aeroporturile din București

Începând cu 11 martie 2026, pasagerii care pleacă de pe principalele aeroporturi din București vor observa schimbări importante în regulile de securitate privind transportul lichidelor în bagajul de mână. Măsura se aplică la Aeroportul Internațional Henri Coandă și la Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu și vine ca parte a unui proces mai amplu de modernizare a sistemelor de control de securitate.

Schimbarea reprezintă una dintre cele mai semnificative relaxări ale regulilor de securitate din ultimii ani pentru pasagerii care călătoresc din capitala României. Dacă până acum lichidele, aerosolii și gelurile transportate în bagajul de cabină trebuiau să fie în recipiente de maximum 100 de mililitri, noile reguli permit recipiente mult mai mari. Concret, fiecare recipient poate avea acum o capacitate de până la doi litri, ceea ce schimbă radical modul în care pasagerii își pregătesc bagajele pentru zbor.

De acum poți zbura fără griji

Această modificare este rezultatul introducerii unor sisteme moderne de scanare la punctele de control de securitate. Noile echipamente sunt capabile să analizeze conținutul bagajelor cu o precizie mult mai mare decât tehnologiile folosite anterior. Astfel, autoritățile aeroportuare pot verifica în mod eficient lichidele transportate de pasageri fără a mai fi nevoie de limitările stricte care au devenit standard în aviația civilă după anii 2000.

”Măsura este posibilă ca urmare a investițiilor realizate de Compania Națională Aeroporturi București în tehnologii moderne, de ultimă generație, dedicate controlului de securitate al bagajelor de cabină, aliniind astfel aeroporturile administrate de CNAB la cele mai bune practici internaționale în domeniu. Prin această investiție, compania își consolidează obiectivul de a îmbunătăți constant experiența pasagerilor, asigurând în același timp menținerea celor mai înalte standarde de securitate”, a transmis Bogdan Mîndrescu, Directorul General al CNAB.

Pentru călători, avantajele sunt evidente. Pregătirea bagajului de mână devine mult mai simplă, deoarece nu mai este necesară împărțirea produselor în recipiente foarte mici sau transferul lor în sticluțe speciale pentru aeroport. Produse precum cosmeticele, parfumurile, cremele, băuturile sau alte lichide pot fi transportate în recipiente mult mai mari, fără grija restricțiilor anterioare.

