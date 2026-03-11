Cum reușește Dana Săvuică să fie în formă la 56 de ani! Fostul fotomodel a dezvăluit rutina care îi menține tinerețea

La 56 de ani, Dana Săvuică continuă să impresioneze printr-o siluetă armonioasă și o energie debordantă, devenind un exemplu de urmat pentru cei preocupați de sănătate și bunăstare. Fostul fotomodel a reușit să își mențină forma fizică și vitalitatea datorită unui stil de viață echilibrat, în care alimentația și rutinele zilnice joacă un rol esențial.

Unul dintre principalele obiceiuri care susțin forma Danei Săvuică este fastingul intermitent. Această metodă constă în alternarea perioadelor de post cu cele de alimentație, ceea ce permite organismului să se refacă, să elimine toxine și să gestioneze mai eficient caloriile. În cazul vedetei, ultimele mese sunt consumate seara, în jurul orei 18:00, iar următoarea masă apare abia după aproximativ 20 de ore. Practic, corpul beneficiază de un interval lung fără alimente, ceea ce poate sprijini nu doar pierderea în greutate, ci și reglarea nivelului de energie și a metabolismului.

Dieta ținută de Dana Săvuică

Fostul fotomodel a adoptat, de asemenea, o dietă bazată preponderent pe alimente vegetale. Carnea și produsele lactate sunt consumate în cantități reduse, iar proteinele provin mai ales din legume, semințe și nuci. Această abordare echilibrată nu doar că contribuie la menținerea unei greutăți sănătoase, dar sprijină și sănătatea cardiovasculară și digestivă. Alimentele bogate în fibre, vitamine și minerale ajută la susținerea imunității și la prevenirea afecțiunilor cronice, aspecte esențiale pentru menținerea unui stil de viață activ la vârste mature.

„Eu țin fasting pentru sănătatea corpului meu. Încerc să mănânc seara pe la ora 18.00 și a doua zi mai mănânc pe la 14-15 așa. E mult da, sunt multe ore, dar așa e ritmul meu și, dacă nu simt nevoia să mănânc, nici nu mă forțez. Eu nu țin post, dar am grijă de corpul meu. Eu merg pe o alimentație sănătoasă. Am redus foarte mult carnea, brânzeturile. Îmi iau proteina mai mult din vegetale. Pur și simplu, eu știu că Dumnezeu e în mine și știu că, dacă fac acte de bunătate și sunt om în adevăratul sens al cuvântului, Dumnezeu mă iubește. Postul este bine să-l ții pentru un detox sau pentru că vrei să te apropii de Dumnezeu. Fiecare are propriile alegeri și eu le respect”, a declarat Dana Săvuică pentru Click

Pe lângă alimentație, echilibrul mental și emoțional este un alt element esențial al rutinei Danei Săvuică. Activitățile care aduc satisfacție personală și menținerea pasiunilor din tinerețe contribuie la starea generală de bine. Studiile arată că oamenii care își dedică timp hobby-urilor și intereselor personale experimentează un nivel mai ridicat de fericire și o sănătate mentală mai bună, factori care se reflectă și în aspectul fizic.

„Un sfat pentru o astfel de femeie ajunsă la maturitate?! Să aibă încredere în ea, să se pună pe primul loc, să se iubească mult mai mult pe ea și să nu se mai simtă vinovată pentru asta. Alt sfat ar fi să-și aducă aminte de pasiunile ei din tinerețe și să le transforme în realitate”, a mai declarat Dana Săvuică.

