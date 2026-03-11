Acasă » Știri » Cum reușește Dana Săvuică să fie în formă la 56 de ani! Fostul fotomodel a dezvăluit rutina care îi menține tinerețea

Cum reușește Dana Săvuică să fie în formă la 56 de ani! Fostul fotomodel a dezvăluit rutina care îi menține tinerețea

De: Anca Chihaie 11/03/2026 | 12:37
Cum reușește Dana Săvuică să fie în formă la 56 de ani! Fostul fotomodel a dezvăluit rutina care îi menține tinerețea
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
17 poze
Vezi galeria foto

La 56 de ani, Dana Săvuică continuă să impresioneze printr-o siluetă armonioasă și o energie debordantă, devenind un exemplu de urmat pentru cei preocupați de sănătate și bunăstare. Fostul fotomodel a reușit să își mențină forma fizică și vitalitatea datorită unui stil de viață echilibrat, în care alimentația și rutinele zilnice joacă un rol esențial.

Unul dintre principalele obiceiuri care susțin forma Danei Săvuică este fastingul intermitent. Această metodă constă în alternarea perioadelor de post cu cele de alimentație, ceea ce permite organismului să se refacă, să elimine toxine și să gestioneze mai eficient caloriile. În cazul vedetei, ultimele mese sunt consumate seara, în jurul orei 18:00, iar următoarea masă apare abia după aproximativ 20 de ore. Practic, corpul beneficiază de un interval lung fără alimente, ceea ce poate sprijini nu doar pierderea în greutate, ci și reglarea nivelului de energie și a metabolismului.

Dieta ținută de Dana Săvuică

Fostul fotomodel a adoptat, de asemenea, o dietă bazată preponderent pe alimente vegetale. Carnea și produsele lactate sunt consumate în cantități reduse, iar proteinele provin mai ales din legume, semințe și nuci. Această abordare echilibrată nu doar că contribuie la menținerea unei greutăți sănătoase, dar sprijină și sănătatea cardiovasculară și digestivă. Alimentele bogate în fibre, vitamine și minerale ajută la susținerea imunității și la prevenirea afecțiunilor cronice, aspecte esențiale pentru menținerea unui stil de viață activ la vârste mature.

„Eu țin fasting pentru sănătatea corpului meu. Încerc să mănânc seara pe la ora 18.00 și a doua zi mai mănânc pe la 14-15 așa. E mult da, sunt multe ore, dar așa e ritmul meu și, dacă nu simt nevoia să mănânc, nici nu mă forțez.

Eu nu țin post, dar am grijă de corpul meu. Eu merg pe o alimentație sănătoasă. Am redus foarte mult carnea, brânzeturile. Îmi iau proteina mai mult din vegetale.

Pur și simplu, eu știu că Dumnezeu e în mine și știu că, dacă fac acte de bunătate și sunt om în adevăratul sens al cuvântului, Dumnezeu mă iubește.  Postul este bine să-l ții pentru un detox sau pentru că vrei să te apropii de Dumnezeu. Fiecare are propriile alegeri și eu le respect”, a declarat Dana Săvuică pentru Click

Pe lângă alimentație, echilibrul mental și emoțional este un alt element esențial al rutinei Danei Săvuică. Activitățile care aduc satisfacție personală și menținerea pasiunilor din tinerețe contribuie la starea generală de bine. Studiile arată că oamenii care își dedică timp hobby-urilor și intereselor personale experimentează un nivel mai ridicat de fericire și o sănătate mentală mai bună, factori care se reflectă și în aspectul fizic.

„Un sfat pentru o astfel de femeie ajunsă la maturitate?! Să aibă încredere în ea, să se pună pe primul loc, să se iubească mult mai mult pe ea și să nu se mai simtă vinovată pentru asta. Alt sfat ar fi să-și aducă aminte de pasiunile ei din tinerețe și să le transforme în realitate”, a mai declarat Dana Săvuică.

VEZI ȘI: Anul care i-a dat complet viața peste cap! Cristina Cioran: „Mai e loc de încă cinci copii”

VEZI ȘI: Lora și-a deschis sufletul la final de an. 2025 a lovit-o unde a durut-o cel mai tare: „Am rupt din mine ca să-i fac pe alții fericiți”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce nu s-a văzut la TV despre Adrian Kaan la Survivor. Concurentul povestește momentele grele și scandalurile din culisele competiției
Știri
Ce nu s-a văzut la TV despre Adrian Kaan la Survivor. Concurentul povestește momentele grele și scandalurile din…
Un șofer a stat prea mult la spălătoria auto și a plătit scump. Amenda primită a ajuns la 360 de euro
Știri
Un șofer a stat prea mult la spălătoria auto și a plătit scump. Amenda primită a ajuns la…
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut ridicarea imunității
Mediafax
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut...
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru care plătești 1.000 lei la factura la curent, anual
Gandul.ro
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex în văzul clienţilor înmărmuriţi dintr-un club
Adevarul
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex...
Prima reacție a Casei Albe după ce Washington Post a scris că Moscova a dat informații Iranului în legătură cu loviturile americane
Digi24
Prima reacție a Casei Albe după ce Washington Post a scris că Moscova...
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera Deputaților
Mediafax
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera...
Parteneri
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa!...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Click.ro
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de...
Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare: sondaj INSCOP
Digi 24
Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare: sondaj INSCOP
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia...
Adio C-Neo, bun venit Striker! Noul model Dacia apare pentru prima dată fără camuflaj
Promotor.ro
Adio C-Neo, bun venit Striker! Noul model Dacia apare pentru prima dată fără camuflaj
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Gadgetul de la Lidl care te ajută să slăbești sănătos: Costă doar 179 de lei
go4it.ro
Gadgetul de la Lidl care te ajută să slăbești sănătos: Costă doar 179 de lei
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru care plătești 1.000 lei la factura la curent, anual
Gandul.ro
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru care plătești...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce a făcut, de fapt, Dorian Popa în Japonia. Adevărul despre escapada influencerului: „Nu a fost ...
Ce a făcut, de fapt, Dorian Popa în Japonia. Adevărul despre escapada influencerului: „Nu a fost o vacanță”
Ce nu s-a văzut la TV despre Adrian Kaan la Survivor. Concurentul povestește momentele grele și scandalurile ...
Ce nu s-a văzut la TV despre Adrian Kaan la Survivor. Concurentul povestește momentele grele și scandalurile din culisele competiției
Un șofer a stat prea mult la spălătoria auto și a plătit scump. Amenda primită a ajuns la 360 de ...
Un șofer a stat prea mult la spălătoria auto și a plătit scump. Amenda primită a ajuns la 360 de euro
Val de concedieri într-o industrie cunoscută. O companie restructurează 50.000 de locuri de muncă
Val de concedieri într-o industrie cunoscută. O companie restructurează 50.000 de locuri de muncă
Metodă nouă de înșelătorie în București. O femeie a fost lăsată fără 14.000 de lei după ce ...
Metodă nouă de înșelătorie în București. O femeie a fost lăsată fără 14.000 de lei după ce doi escroci s-au prezentat ca angajați ai Casei de Pensii
Cum arată Chuck Norris la 86 de ani. Actorul legendar din „Walker, polițist texan”, iubit de milioane ...
Cum arată Chuck Norris la 86 de ani. Actorul legendar din „Walker, polițist texan”, iubit de milioane de români, încă boxează!
Vezi toate știrile