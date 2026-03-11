Acasă » Altceva Podcast » Ce salariu are o casieriță STB. O angajată a dezvăluit cât primește lunar

Ce salariu are o casieriță STB. O angajată a dezvăluit cât primește lunar

11/03/2026 | 13:22
Serviciul de Transport București are datorii foarte mari. Din acest motiv, angajații au de suferit. O perioadă limitată își vor primi salariul mai puțin cu 20%. 

Angajații STB au un salariu destul de mic. Valoarea diferă în funcție de poziția pe care o ocupă un angajat. O casieriță, de exemplu, primește cel mai puțin. În următoarele șapte luni, ele vor primi un salariu și mai limitat.

Tăierile salariale sunt inevitabile în acest moment. Datoriile pe care le are firma de transport din București sunt uriașe. Singura soluție este să scadă bonusurile pe care le primesc în mod normal angajații.

Ce salariu primește un angajat STB

Din cauza restanțelor pe care le are firma de transport, casierii au cel mai mult de pierdut. În data de 9 martie, casierii au fost anunțați că salariile lor vor fi mai mici cu 20%. Ei vor lucra patru zile din cinci, iar bonurile lor de masă care valorează 800 de lei vor fi tăiate pe o perioadă de șapte luni. Astfel că venitul unei casierițe va fi de 4.000 de lei pe lună.

Undeva la 4.000 de lei fără bonuri de masă. Înseamnă destul de mult. Eu ce pot să zic? Dacă pe noi nu ne-au anunţat. Nu mi se pare corect, a declarat o angajată din 2019.

Aceste tăieri se aplică și șefilor de depouri, iar ei vor avea mai puțin cu până la 1.400 de lei. STB speră ca în urma acestor măsuri să reducă cheltuielile cu peste 7 milioane de lei pe lună, adică un total de 50 de milioane în cele șapte luni.

Șoferii nemulțumiți anunță grevă

De când au auzit de aceste măsuri luate de conducerea STB, șoferii se tem pentru locurile lor de muncă, dar și pentru salariile lor. Unii dintre ei, nemulțumiți de această situație, au amenințat că vor ieși să facă grevă.

Să umble la directori, nu la noi! Şi aşa nu ne plătesc ei cum trebuie la cât muncim noi. Ne cheamă din libere, ne cheamă din concediu. O să plece toți șoferii. Grevă? Grevă o să facem, a spus acesta.

Totodată, cei de la STB au explicat că de la data de 1 aprilie, nu se vor mai face deloc angajări pe o perioadă, iar 3 din 10 posturi vor dispărea.

