Soția lui Marian Godină a făcut anunțul după plecarea lui la Survivor. Mesajul publicat pe rețelele sociale a atras imediat atenția fanilor

De: Denisa Crăciun 11/03/2026 | 14:36
Marian Godină și soția lui, Georgiana / Foto: Facebook

Marian Godină a plecat de câteva săptămâni în celebra emisiune Survivor care se difuzează pe Antena 1. Soția lui a publicat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant din care reiese că îi este foarte greu să gestioneze plecarea la show.

Polițistul Marian Godină a plecat recent la faimoasa emisiune Survivor 2026. Acesta a intrat în lupta pentru premiul cel mare. După ce a plecat soția lui, Georgiana, nu a putut sta liniștită.

Ea a transmis pe pagina sa de Facebook un mesaj care a atras atenția internauților. Georgiana a explicat în mediul online că încearcă să pară puternică, însă nu este obișnuită fără prezența lui Marian în casă, astfel că îi este din ce în ce mai greu să stea fără el.

Georgiana Godină mesaj emoționant după plecarea lui Marian

În timp ce Marian Godină a intrat în competiție și este gata să înfrunte orice probă care îi apare în cale, soția lui se confruntă cu singurătatea. Georgiana trece prin momente grele, acum că Marian este plecat la Survivor. Din cauza dorului pe care l-a resimțit intens în ultimele săptămâni, femeia și-a expus gândurile pe rețelele de socializare.

Pe pagina sa de Facebook apare un mesaj prin care mărturisește că încearcă să gestioneze situația cât mai bine pentru fetele pe care le au împreună, dar și că în ultimele zile și-a dat seama cât de greu este pentru ea fără persoana iubită.

Perioada asta fără Marian mi-a arătat cât de multe lucruri făcea pentru noi fără să ne dăm seama. Sunt acele lucruri mici, de zi cu zi, pe care le observi abia când lipsesc. Când ești obișnuit să ai pe cineva lângă tine care rezolvă, care ajută, care te liniștește, care se ocupă de o mie de detalii fără să le transforme într-o povară pentru ceilalți… abia atunci când nu mai e acolo realizezi cât de mult înseamnă. Sunt zile în care încerc să țin totul sub control pentru fete, să par puternică și liniștită, dar adevărul e că dorul e mare. Casa parcă e mai goală, iar lucrurile care înainte păreau simple acum par mai grele. Perioada asta m-a făcut să îl apreciez și mai mult. Pentru răbdarea lui, pentru grija lui, pentru toate lucrurile de care se ocupa fără să le vedem, dar care făceau ca viața noastră să fie mai ușoară. Uneori trebuie să simți lipsa cuiva ca să înțelegi cu adevărat cât de mult înseamnă în viața ta, a scris ea.

