Scandal la Survivor 2026. Cristian Boureanu și Kaan, la cuțite: ”Nu contează mușchiul!”

Tensiunile cresc din nou în competiția Survivor, iar atmosfera dintre concurenți devine tot mai tensionată. După o probă importantă de recompensă, doi dintre participanți au ajuns în centrul unui conflict aprins, care s-a transformat rapid într-un schimb dur de replici.

În ediția din această seară, concurenții au luptat pentru o miză emoționantă: posibilitatea de a primi un mesaj din partea familiei. După încheierea probei, discuția purtată în fața prezentatorului a degenerat, iar între Adrian Kaan și Cristian Boureanu au apărut din nou reproșuri și jigniri.

Scandalul a pornit după ce Adrian Kaan a făcut un comentariu care l-a deranjat pe fostul politician. Vizibil iritat, Cristian Boureanu a reacționat imediat și l-a acuzat pe colegul său că ar provoca intenționat conflicte pentru a atrage atenția și a deveni mai cunoscut în cadrul competiției. Discuția s-a transformat rapid într-un schimb de replici acide, fiecare încercând să își susțină punctul de vedere.

”Vrei să devii celebru? Vrei să intri la mine în gură? Crezi că eu nu pot să fiu vagabond ca tine, să dau mâna toată ziua? Auzi, băi, puștilor, că pot să vă spun, să vă văd diseară la duel. Dacă nu sunteți la duel mâine, înseamnă că amândoi sunteți băieței. Nu contează mușchiul!”, a declarat Cristian Boureanu, la Survivor.

Kaan, ironii la adresa vârstei lui Cristian Boureanu

La rândul său, Adrian Kaan a continuat disputa și a făcut remarci ironice la adresa vârstei lui Cristian Boureanu, sugerând că atitudinea acestuia nu ar fi potrivită pentru experiența pe care o are. Comentariile au alimentat și mai mult tensiunile dintre cei doi, iar atmosfera a devenit extrem de tensionată.

”Cristian a luat-o pe latura aceea spre bătrâni, urmează pampersul. Așa este viața, te naști, ai pampers, ai comportament de copil, adolescent, adult, după care regresezi, devii copil, comportament de copil, pampers, el asta face”, a declarat Adrian Kaan.

