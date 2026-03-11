Acasă » Știri » Emil Rengle cu Alejandro Zandes au ales data nunții! Vor avea loc două evenimente

De: Anca Chihaie 11/03/2026 | 14:50
După mai bine de doi ani de relație, coregraful și dansatorul Emil Rengle și partenerul său, Alejandro Zandes, au decis să facă pasul important și să își oficializeze relația prin căsătorie. Evenimentul va fi unul de amploare, desfășurându-se în două etape: o ceremonie intimă în străinătate și o petrecere grandioasă în România.

Prima ceremonie va avea loc într-o țară unde căsătoriile între persoane de același sex sunt recunoscute legal, iar această etapă a nunții va fi rezervată familiei și prietenilor apropiați ai cuplului. Scopul este ca evenimentul să fie unul privat și discret, concentrat pe cei mai apropiați susținători ai celor doi, oferind astfel o ocazie intimă de celebrare a dragostei lor într-un cadru legal și sigur.

Când va avea loc nunta lui Emil Rengle cu Alejandro Zandes

După ceremonia din străinătate, Emil și Alejandro plănuiesc o a doua festivitate în România. Această parte a nunții va fi mult mai amplă, având ca scop marcarea oficială a evenimentului în fața prietenilor, cunoscuților și a publicului larg. În ciuda faptului că în prezent legislația românească nu recunoaște căsătoriile între persoane de același sex, cei doi au ales să organizeze o nuntă spectaculoasă, care să devină un punct de referință și un simbol pentru comunitatea LGBTQ+ din țară.

Evenimentul românesc va fi gândit ca o adevărată sărbătoare culturală și socială, incluzând elemente tradiționale românești, pentru a-i introduce pe invitați, dar mai ales pe Alejandro, în bogata cultură locală. Se estimează că meniul va include preparate tradiționale, precum sarmale, iar programul va fi completat cu dansuri populare românești. În plus, nunta din România va reuni vedete, influenceri și prieteni apropiați, transformând astfel evenimentul într-o adevărată celebrare a diversității și incluziunii.

„Trebuie să ne căsătorim, dar mai avem de muncit la asta. Se tot vorbește de nunta noastră, dar problema este că la ora aceasta nu avem organizatori. Căutăm organizatori, dăm sfoară în țară acum. Noi am stabilit data. Nunta va fi anul viitor, la vară. Acesta e planul.

Știm ce vrem să facem! Vom avea două evenimente. Unul cu familia strânsă, undeva în străinătate, unde este legal să ne căsătorim.

În România, pentru că nu e legal și nu avem drepturi, vom face o nuntă uriașă, ca să știe toată România că există o nuntă gay în țară. Cu toate vedetele, cu toți influencerii, cu toți prietenii.

Vreau, la această nuntă din România, să-l introduc pe Alejandro complet în cultura noastră. Vreau să fie cu dansuri populare românești, să mâncăm sarmale”, a spus Emil Rengle, potrivit Click!

