De ce s-a mutat Emil Rengle din România, de fapt. Ce job nou are: „Tu ce faci, eu ce fac, ce putem să facem împreună?”

De: Anca Chihaie 20/02/2026 | 07:32
De ce s-a mutat Emil Rengle din România, de fapt. Ce job nou are: „Tu ce faci, eu ce fac, ce putem să facem împreună?”
Emil Rengle și partenerul său, Alejandro,  au făcut pasul cel mare! Cei doi s-au stabilit definitiv reședința în Dubai, unde au început un nou capitol profesional și personal, orientat spre dezvoltare financiară și oportunități de business.

Mutarea a reprezentat pentru ei o schimbare majoră de ritm și perspectivă. Orașul este perceput de mulți expați ca un spațiu al oportunităților rapide, iar această dinamică a fost unul dintre factorii care i-au determinat să facă pasul către un nou început. Adaptarea a presupus nu doar schimbarea mediului cultural, ci și reorganizarea priorităților profesionale.

Emil Rengle și Alejandro s-au mutat împreună

Revenirea temporară în țară a fost legată de parcursul lor artistic. Pasiunea pentru muzică i-a readus în atenția publicului, odată cu participarea la selecția pentru Eurovision Song Contest, unde au ajuns în etapa finală.

„Cine se mută acolo, se mută cu un scop. Și scopul e de obicei să te devolti, fie că vrei să faci bani, fie că vrei să faci firme și, oricum, atmosfera e mereu, când oamenii se întâlnesc, primul lucru este: Tu ce faci, eu ce fac, ce putem să facem împreună?“, a declarat Emil Rengle.

Cei doi locuiesc într-un apartament pentru care achită o chirie lunară de aproximativ 5.000 de euro, sumă care ilustrează realitatea pieței rezidențiale din oraș. În zonele urbane dezvoltate, locuințele moderne, amplasate în proximitatea centrelor de business, implică costuri substanțiale, însă oferă acces la facilități și servicii integrate.

Pe lângă locuință, structura cheltuielilor zilnice diferă semnificativ față de cea din Europa de Est. Piața alimentară din Dubai este dominată de produse importate, iar acest aspect influențează prețurile din supermarketuri. În aceste condiții, serviciile de livrare a mâncării sunt frecvent utilizate de rezidenți, devenind o opțiune practică într-un oraș în care timpul este o resursă valoroasă.

„În mod clar, să ai mașină e cel mai ok (…) Legat de mâncare, am observat că e mai ieftin să-ți comanzi de mâncare, decât să îți cumperi și să iți gătești și cred că asta e din cauza supermarketurilor care vin din Anglia, adică sunt niște branduri la care e scumpă mâncarea“, a mai spus Emil Rengle.

Activitatea lui Emil Rengle este legată de domeniul marketingului, într-un mediu corporativ competitiv, în timp ce Alejandro își concentrează energia asupra dezvoltării unor proiecte de business.

Decizia de a se reloca în Dubai a fost influențată de dorința de stabilitate financiară și de expunere la un ecosistem economic în continuă expansiune. Într-un oraș în care networkingul joacă un rol esențial, interacțiunile profesionale sunt frecvente, iar colaborările se construiesc rapid.

