Cu ce se ocupă tatăl lui Emil Rengle de la Asia Express 2025. Ce relație are cu părintele său, de fapt

Emil Rengle este un personaj controversat din lumea mondenă și o apariție destul de des întâlnită. Recent, el și-a atras și mai mulți fani prin participarea la emisiunea Asia Express, alături de partenerul lui. Într-o declarație sinceră, dansatorul a vorbit despre familie și i-a uimit pe oameni cu declarația lui. Află în articol!

Emil Rengle a participat în emisiunea Asia Express alături de Alejandro Fernandez. Cei doi formează un cuplu de doi ani și sunt logodiți. Deși a fost criticat de oameni pentru alegerile din viață, Emil Rengle a primit susținere din partea singurelor persoane care contează. Mulți tineri care fac parte din LGBTQ se confruntă cu critici din partea familiei, dar nu este și cazul dansatorului.

Emil Rengle, mărturie emoționantă despre tatăl lui

Rengle și-a înduioșat fanii atunci când le-a povestit despre relația pe care o are cu tatăl său de profesie taximetrist. Tatăl dansatorului se mândrește cu fiul lui și le povestește tuturor clienților despre profesia sa, în ciuda tuturor oamenilor care îl critică pentru cariera artistică pe care Emil Rengle a ales-o: dansul pe tocuri.

Dansatorul a mărturisit că tatăl lui este cel mai bun prieten al lui și că sprijinul său contează foarte mult, dându-i puterea de care are nevoie.

„Am cel mai cool tată din lume. Tati este taximetrist. Orice client urcă la el în mașină îl întreabă: tu îl știi pe Rengle, băiatul ăla care dansează pe tocuri, este fiul meu. Lui tati nu îi este rușine cu mine absolut deloc. Se mândrește cu mine oriunde are ocazia. Este cel mai tare om, cel mai bun prieten al meu, și să știi că îl ai pe tati în spatele tău te face cel mai puternic om din lume.”, a declarat Emil Rengle în timpul emisiunii.

Mai mult, el a mărturisit și că tatăl său se înțelege de minune cu partenerul lui. Deși cei doi nu vorbesc aceeași limbă și le este greu să comunice, chimia dintre ei este deja existentă.

