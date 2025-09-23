Ritualul pe care îl au Emil Rengle și Alejandro de la Asia Express: ”În fiecare dimineață și în fiecare seară!”

Emil Rengle și partenerul său, Alejandro, au propriul ritual prin care alungă energiile negative. Obiceiul acesta, pe care îl practică zilnic acasă, nu a fost lăsat deoparte nici în competiția Asia Express. Atunci când situația le permite, cei doi găsesc modalități de a-l adapta și de a-l pune în practică, pentru a se proteja și a-și păstra echilibrul.

Emil Rengle și Alejandro au o relație stabilă, iar în timpul emisiunii au dezvăluit numeroase detalii din viețile lor. Cei doi încearcă să se ferească de energii negative și au un obicei pe care îl practică des, în special în propria lor locuință. În cadrul probei primite, concurenții au vorbit despre temerile lor legate de spiritele rele și au dezvăluit diferite metode de protecție și purificare, unele mai puțin cunoscute publicului.

Cum se apără Emil Rengle și Alejandro de spirite negative

Pe drumul către muzeu, Emil Rengle și partenerul său, Alejandro, au ales să se folosească de obiectele din cutia cu cruci, printre care și mirul, pentru a se proteja înainte de a intra într-un spațiu considerat încărcat cu energii negative. Cei doi au împărtășit, de asemenea, câteva dintre propriile ritualuri prin care reușesc să alunge energiile nocive, atât din jurul lor, cât și din locuință.

„Hai să folosim ce avem în cutie acum pentru a avea noroc, să ne dăm cu mir”, i-a propus Emil Rengle iubitului său, în timpul probei.

Dansatorul a povestit și despre purificarea casei zilnic. Cei doi folosesc mir și tămaie pentru a fi siguri că scapă de energiile negative acumulate în timpul unei zile.

„Noi oricum ne facem ritualurile noastre, în fiecare dimineață și în fiecare seară. Curățăm casa cu mir și cu tămâie și mergem prin casă ca să curățăm energiile, în primul rând pe noi, după ce ne-am încărcat energetic după o zi întreagă”, a mai spus dansatorul.

