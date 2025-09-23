Surpriză! Câte clase și ce studii are Raluca Bădulescu de fapt. Ce făcea pentru bani, la 24 de ani, actuala concurentă Asia Express 2025 de la Antena 1

Raluca Bădulescu s-a făcut remarcată de-a lungul timpului datorită cunoștințelor sale din lumea modei. Totuși, concurenta de la Asia Express a terminat o facultate care nu are legătură cu domeniul în care activează. Află, în articol, ce studii are vedeta, dar și ce făcea pentru bani, la 24 de ani!

Raluca Bădulescu și-a arătat întotdeauna pasiunea pentru designul vestimentar, inclusiv la Asia Express 2025. Chiar dacă a avut de înfruntat condiții dure, vedeta a venit pregătită cu ținute impresionante și peruci de toate felurile. Aceasta participă la show-ul de la Antena 1 alături de fostul ei soț, Florin Stamin. Cei doi formează o echipă puternică, iar telespectatorii îi îndrăgesc pentru felul lor de a fi.

Ce studii are Raluca Bădulescu de la Asia Express 2025

Raluca Bădulescu este cunoscută pentru pasiunea sa pentru modă, mai ales că a fost și jurată în cadrul emisiunii Bravo, ai stil!, difuzată pe Kanal D. De asemenea, ea a apărut de nenumărate ori pe micile ecrane pentru a comenta ținutele vedetelor.

Ei bine, puțini știu că Raluca Bădulescu a terminat o facultate care nu are legătură cu designul vestimentar. Mai exact, concurenta de la Asia Express are o pregătire academică solidă, fiind absolventă a Facultății de Litere.

Vedeta a fost o perioadă profesoară. Raluca Bădulescu a intrat în învățământ la 24 de ani, imediat după ce a terminat studiile. În cele din urmă, ea și-a dat seama că nu este potrivită pentru acest rol.

„Abia terminasem facultatea, aveam 24 de ani, am avut o clasă de a IX-a și una de a XI-a. Eram de vârstă apropiată, elevii de clasa a XI-a aveau 16-17 ani, eu aveam 20 și ceva. Dacă eu am acum minte de 25 de ani, vă dați seama pe vremea aceea. Copiii aceia având 17 ani înțelegeam să le motivez absențele, îi înțelegeam că nu sunt pregătiți etc. Eu nu sunt bună de profesoară, pentru că înțeleg treaba asta dacă îmi spui: mi-a mâncat cățelul tema!”, a declarat Raluca Bădulescu pentru Playtech.

Concurenta de la Asia Express a predat limba și literatura română. Ulterior, Raluca Bădulescu s-a angajat la o multinațională și a lucrat la departamentul Relații cu clienții. Acolo, vedeta s-a bucurat de un salariu mult mai mare.

„Am lucrat o perioadă în învățământ, pentru că eu am terminat Facultatea de Litere și am profesat câteva luni. Am predat română. Și după aceea m-am angajat la o multinațională, pe vremea aceea se numea Connex. Am lucrat o perioadă la Relații cu clienții, acolo erau alte salarii, era altă viață, era altă gașcă, era mișto!”, a mai spus vedeta.

