Câți bani face Raluca Bădulescu de la Asia Express din Only Fans? Reacția fabuloasă a fiului ei, după ce a aflat de noul job

Raluca Bădulescu, una dintre cele mai dezinvolte figuri din showbiz-ul românesc, își promovează imaginea pe platforma pentru adulți OnlyFans. Decizia ei a stârnit interesul publicului, dar și o reacție fabuloasă din partea fiului său, Alex, care a primit vestea cu umor și naturalețe.

Raluca Bădulescu, cunoscută pentru stilul său nonconformist și atitudinea fără complexe, activează pe platforma OnlyFans de mai bine de un an. Vedeta nu s-a ferit niciodată să vorbească deschis despre acest aspect, asumându-și cu dezinvoltură alegerea de a-și expune imaginea și în acest mediu destinat exclusiv adulților.

Potrivit declarațiilor sale, în spatele contului pe care îl administrează se află o întreagă echipă care se ocupă de modul în care își prezintă conținutul. „Regina Regească” își cultivă imaginea cu aceeași atenție și pe OnlyFans, unde cei care doresc să o urmărească în ipostaze provocatoare trebuie să achite un abonament lunar de 7,5 dolari, echivalentul a aproximativ 33 de lei.

”Nu m-am ferit de nimic, știi că sunt o persoană asumată în general. Nu am nimic de ascuns. Era ușor să aflu, se opreau IP-urile de România. E o decizie care mă bucură, nu e în dezacord cu mine sau cu stilul meu de viață. Cei care urmăresc paginile mele de social media, știu că nu postam chiar content, nu știu cum să explic, era mai îndrăzneț. Acest content pentru OnlyFans este o prelungire a fashion-ului. Eu nu sunt niciodată dezbrăcată complet. Dar da, este o platformă destinată adulților, copiii nu au de-a face cu asta. Eu niciodată nu m-am ascuns. E de un an jumătate de când mă gândesc insistent la asta!”, a spus Raluca Bădulescu.

Ce reacție a avut fiul ei, Alex

În stilul său caracteristic, direct și lipsit de inhibiții, Raluca Bădulescu a vorbit deschis despre reacția fiului ei în legătură cu activitatea sa pe OnlyFans. Vedeta a subliniat că băiatul, în vârstă de 22 de ani, este „la fel de open-minded” ca și ea și că nu vede niciun motiv pentru care acest subiect ar trebui să fie pus în discuție.

Concurenta de la Asia Express a explicat că, fiind amândoi adulți, nu consideră necesar să ofere justificări în spațiul public și nici să intre în polemici pe rețelele de socializare.

„Evident că fiul meu e la fel de open-minded ca mine. Fiul meu are 22 de ani. Sinceră să fiu, nu văd legătura în niciun fel de context din partea nimănui, pentru că are 22 de ani. Aici nu vorbim, știi că am mai văzut discuția asta pe Instagram și am mai primit astfel de întrebări cărora nu le-am răspuns, că nu mă apuc acum eu să dau explicații pe rețelele de socializare. Suntem adulți cu toții”, povestea Raluca Bădulescu în urmă cu ceva timp.

