Afecțiunile sensibile de care suferă Raluca Bădulescu de la Asia Express. Ce diagnostic a primit vedeta de la Antena 1

Apariția Ralucăi Bădulescu la Asia Express 2025 a reprezentat o adevărată provocare, atât pentru ea cât și pentru telespectatori. Menajată și ocrotită de Florin Stamin, fostul ei soț și tatăl copilului ei, vedeta a făcut tot posibilul și a încercat să facă față condițiilor grele din Asia. Recent, aceasta a dezvăluit care sunt afecțiunile de care suferă.

Raluca Bădulescu și Florin Stamin, fostul ei soț, fac parte din cele 9 echipe care au acceptat provocarea celui mai nou sezon Asia Express- Drumul Eroilor. În goana după marele premiu de 30.000 de euro, pentru vedetă, show-ul de la Antena 1 s-a dovedit a fi unul cu adevărat dificil. Deși fostul ei partener a menajat-o și a încercat să o scutească de cât mai multe griji, din cauza condițiilor grele întâmpinate pe traseu, Raluca Bădulescu s-ar fi confruntat cu probleme serioase de sănătate.

De ce afecțiune suferă Raluca Bădulescu

Pe tot parcursul său la Asia Express, Raluca Bădulescu a trecut prin mai multe episoade îngrozitoare. Potrivit surselor CANCAN.RO, vedeta ar fi leșinat de mai multe ori în timpul filmărilor, iar medicii au intervenit imediat cu perfuzii – vezi AICI detalii.

După ce a fost doborâtă de condiția fizică nu tocmai bună, dar și de probele extreme de la Asia Express, parcursul Ralucăi Bădulescu în show-ul de la Antena 1 s-a încheiat mai repede decât s-ar fi așteptat. La câteva luni distanță de la revenirea sa pe meleaguri românești, criticul de modă a mai dat din casă câteva detalii suplimentare despre starea sa de sănătate.

Pe o rețea de socializare, în stilul caracteristic, Raluca Bădulescu a mărturisit că nu stă prea bine cu vederea de la distanță și nici cu auzul. În contextul în care vedeta analizează cele mai spectaculoase și controversate apariții de la evenimentele mondene, aceasta a încercat să își justifice notele mici oferite anumitor ținute purtate de celebrități și nu s-a ferit să le spună prietenilor virtuali că ”nu bate la distanță și nici cu o ureche nu aude bine”.

”Toată lumea a luat niște note foarte bune, pentru că eu nu am văzut foarte bine în ecran. Nu pentru că aș fi chioară, mă rog, nu bat foarte bine la distanță, nici cu urechea stângă nu văd foarte bine, dar nu are importanță”, a spus Raluca Bădulescu pe o rețea de socializare.

