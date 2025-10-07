Acasă » Exclusiv » Emil Rengle şi Alejandro, un situationship cu multe opriri și porniri! „Drumul împăcării”, mai greu decât traseul din Asia Express!

Emil Rengle şi Alejandro, un situationship cu multe opriri și porniri! „Drumul împăcării”, mai greu decât traseul din Asia Express!

De: Delina Filip 07/10/2025 | 17:49
Emil Rengle şi Alejandro, un situationship cu multe opriri și porniri! „Drumul împăcării”, mai greu decât traseul din Asia Express!
Emil Rengle și logodnicul lui, Alejandro Fernández, au intrat în competiția Asia Express ca o echipă de temut. Uniți și ambițioși, cei doi au reușit să ajungă departe în competiție. Părea că se completează reciproc și reușeau să îmbine perfect forța fizică și agilitatea mentală. Doar că, imediat după ce filmările s-au încheiat, cuplul a decis să ia o pauză de la relație, așa cum ne dezvăluia dansatorul, în exclusivitate. Competiția plină de provocări se pare că nu le-a testat doar rezistența fizică, ci și legătura emoțională. După încheierea filmărilor Asia Express, cei doi au decis să-și acorde un respiro necesar pentru a-și regăsi echilibrul. Nu au încheiat relația, dar distanța dintre ei părea mai apăsătoare ca niciodată. CANCAN.RO are imaginile care demonstrează asta! 

Emil Rengle a intrat în show alături de logodnicul lui, Alejandro Fernandez, pe care l-a cunoscut în urmă cu doi ani printr-o aplicație de dating, iar de atunci au format un cuplu pasional și nonconformist. Împreună păreau de neoprit, însă traseul din cadrul competiției Asia Express le-a testat nu doar limitele fizice, ci și legătura dintre ei. Se pare că, după emisiune au ieșit la suprafață mai multe probleme persistente în relația lor, iar acum cei doi sunt mai distanți ca niciodată!

Emil Rengle și logodnicul, Alejandro, mai distanți ca niciodată!

CANCAN.RO i-a întâlnit pe Emil Rengle și pe logodnicul lui, Alejandro, imediat după ce au ieșit din studiourile Antenei 1. Cei doi tocmai ce ieșiseră din sediul televiziunii și s-au oprit la o cafea chiar în parcare. Îmbrăcat cu un hanorac, o pereche de pantaloni albi și o geacă chic în nuanțe de crem și verde smarald, Emil a stat mai mereu pe telefon. Observăm că dansatorul avea și o pereche de căști pe care însă nu le ținea la ureche, ci de după gât, ca accesoriu. Alejandro a purtat o ținută all-black, destul de simplă, formată dintr-o pereche de blugi negri, o geacă de piele pe care a accesorizat-o cu ghete negre și un rucsac bărbătesc.

Ce a pățit o doctoriță de 68 de ani, după ce s-a cuplat pe internet cu un așa-zis doctor din SUA. Cine era „medicul american", de fapt
Ce a pățit o doctoriță de 68 de ani, după ce s-a cuplat...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...
Emil Rengle și logodnicul, mai distanți ca niciodată
Emil Rengle și logodnicul, mai distanți ca niciodată

Au butonat pe telefoane și nu s-au uitat aproape deloc unul la celălalt. Nu au comunicat mai deloc, ci au preferat ca fiecare să stea cu gândurile lui. Se pare că lunile petrecute în cadrul competiției Asia Express și-au pus amprenta asupra cuplului lor. Ne amintim că Emil și Alejandro au petrecut o perioadă separați după ce au ieșit din competiție. Chiar celebrul dansator a dezvăluit pentru CANCAN.RO că au avut nevoie de o pauză și, cu toate că au mers inclusiv într-o vacanță împreună, Emil și Alejandro au preferat să petreacă cât mai mult timp separați.

„Chiar după emisiune ne-am dorit să stăm la distanță una față de celălalt pentru că aveam nevoie. Au ieșit foarte multe lucruri la suprafață, chestii pe care le-am rezolvat împreună și asta datorită situațiilor în care am fost puși, pe care, în mod normal, nu ai cum să le trăiești”, spunea Emil Rengle după ce a revenit din competiția Asia Express.

Au plecat în direcții diferite din sediul Antena 1

După ce au savurat cafeaua și țigara, cei doi au plecat separat, ceea ce ne face să ne gândim că este posibil să nu mai locuiască împreună. Sau poate doar au avut treabă separat, cine știe?! Un lucru este însă cert, lucrurile dintre ei sunt mult mai distante și reci față de cum ne-au obișnuit.

Au stat pe telefoane și nu și-au vorbit aproape deloc
Au stat pe telefoane și nu și-au vorbit aproape deloc

ACCESEAZĂ ȘI: ”Blestemul” Asia Express lovește din nou: un alt cuplu celebru s-a separat după terminarea filmărilor: ”Au ieșit foarte multe lucruri la suprafață după emisiune!”

CITEȘTE ȘI: Blestemul Asia Express s-a rupt! S-au împăcat și a recunoscut totul

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

