Totul despre Alejandro Fernandez de la Asia Express 2025. Este partenerul lui Emil Rengle

Emil Rengle și iubitul său, Alejandro, participă la Asia Express/ Sursa foto: Instagram

Alejandro Fernandez de la Asia Express 2025 are frumoasa vârstă de 29 de ani, este logodit cu Emil Rengle și a participat în trecut la Vocea României. Cei doi își trăiesc povestea de dragoste din anul 2023 și au planuri mari de viitor. 

Emil Rengle și partenerul său de viață au spus „Da” uneia dintre cele mai mari provocări: participarea la Asia Express. Cei doi au fost pregătiți să înfrunte împreună provocările traseului, într-o aventură care traversează Coreea de Sud, Vietnam și Filipine. Cine este, de fapt, Alejandro Fernandez vedeți în articol!

Totul despre Alejandro Fernandez de la Asia Express

Tânărul artist, care s-a făcut remarcat la Vocea României, locuiește în București alături de iubitul său, Emil Rengle, are origini spaniole și este consultant în afaceri. Alejandro Fernandez a impresionat atât publicul, cât și juriul de la Vocea României unde a arătat că are un adevărat talent muzical. S-a înscris în acel show de talente în anul 2023 și s-a făcut plăcut din toate punctele de vedere.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez sunt împreună din 2023, după ce s-au cunoscut prin intermediul unei aplicații de dating. Și-au făcut publică relația în luna octombrie a acelui an, iar povestea lor de dragoste se bazează pe respect, comunicare și susținere reciprocă. În anul 2024, cei doi s-au logodit într-o ceremonie emoționantă în Mexic, unde Emil Rengle l-a cerut în căsătorie pe iubitul său. În prezent, au planuri mari de viitor, ba chiar, își doresc să adopte și copii împreună.

„Suntem pregătiți să oferim iubire necondiționată. Copiii merită să crească într-un mediu în care sunt acceptați și încurajați să fie cine sunt”, a scris Emil Rengle pe Instagram.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez vor și copii

Înainte de a participa la Asia Express, Emil Rengle a făcut un pas important pentru relația lui. L-a dus pe Alejandro Fernandez acasă la tatăl său. Acest gest arată cât de hotărât este celebrul coregraf în privința sentimentelor sale vis-a-vis de partenerul său.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez sunt pregătiți să pornească în aventura vieții lor și să își testeze relația în condiții neobișnuite.

„Așteptările noastre? Haos, confuzie și multe râsete. Suntem pregătiți să ne facem de râs la TV, dar și să creăm momente iconice pe care să nu le uităm niciodată. Alejandro e și el nerăbdător să-și exerseze româna. Așa că, dacă o să mă vedeți pe mine vorbind tot timpul, va fi pentru că el probabil va spune cuiva din greșeală „Sunt un cartof’ în loc de „Am nevoie de ajutor.’ Știm că nu va fi ușor, dar suntem aici pentru aventură, nebunie și, poate, să demonstrăm că suntem puțin mai descurcăreți decât părem. Sau nu – oricum, va fi o experiență de neuitat!

Am acceptat provocarea pentru că, sincer, când altcândva ai ocazia să faci autostopul într-o țară străină, să negociezi cu necunoscuți pentru obiecte random și să mănânci ceva al cărui nume nu-l poți pronunța – toate în aceeași zi?!’, au declarat cei doi în mediul online.

