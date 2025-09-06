Când se difuzează Asia Express 2025 la TV. Unde poți urmări LIVE emisiunea de la Antena 1

Numărătoarea inversă a început! Noul sezon al emisiunii Asia Express 2025 – Drumul Eroilor – se desfășoară în Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, iar telespectatorii așteaptă cu sufletul la gură să afle evoluția echipelor aflate în competiție. Află când se difuzează show-ul de la Antena 1, dar și unde poți urmări LIVE emisiunea.

A mai rămas foarte puțin timp până când telespectatorii și fanii se vor putea urmări pe micile ecrane de noul sezon Asia Express 2025. Echipele se vor aventura pe un traseu de peste 4.000 de kilometri parcurși în Vietnam, Filipine și Coreea de Sud. Provocări intense, nervi întinși la maximum, trasee spectaculoase, emoții intense, dar și momente comice sunt doar câteva indiciile acestui sezon exploziv denumit ”Drumul Eroilor”. Filmările s-au încheiat deja de câteva luni, iar echipa de producție a lucrat intens până acum la montajul final.

Când începe Asia Express 2025

Fără telefon, fără cazare, fără mâncare, cu doar 1 dolar în buzunar, cele 9 echipe din acest sezon vor avea parte de provocarea vieții lor. Culturi diferite, obiceiuri ciudate, temperaturi extreme, emoții, nervi și tensiuni, Drumul Eroilor promite lecții autentice de curaj, dar și momente pline de umor și povești impresionante. La fel ca în anii anteriori, echipele își vor da sufletul – uneori la propriu – pentru a pune mâna pe trofeul și premiul în valoare de 30.000 de euro.

Emisiunea Asia Express va avea debutul pe micile ecrane începând de duminică, 7 septembrie 2025, de la ora 20:00, cu un maraton ce se întinde pe 4 serie: duminică, luni, marți și miercuri. Show-ul poate fi urmărit atât pe Antena 1, cât și LIVE pe Antena Play.

„În primul rând n-a ținut vremea cu noi nici măcar o clipă în sezonul acesta de Asia Express. Ne-a plouat cum nu vă puteți imagina! Concurenții au fost uzi până la piele non-stop. Nici nu știu cum au rezistat psihic în primul rând. În Filipine este cald. Dar când ești ud non-stop, la un moment dat ți se face și frig. Și după ce că îți este frig, îți este și foame. Și după ce că ți-e foame, ești și nedormit și tot așa. Deci, din punctul ăsta de vedere, n-am tras chiar lozul norocos”, a spus Irina Fodor pentru CANCAN.

Care sunt cele 9 echipe de la Asia Express

Alina Pușcău și Cristian Postu Catinca și Calina Roman Mara Bănică și Serghei Mizil Gabriel Tamaș și Dan Alexa Ștefan Floroaica și Alexandru Ion Karmen și Olga Barcari Emil Rengle și Alejandro Anda Adam și Joseph Raluca Bădulescu și Florin Stamin

