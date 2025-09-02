Acasă » Știri » Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a ținut vedeta

Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a ținut vedeta

De: Anca Chihaie 02/09/2025 | 14:43
Cum a slăbit Mara Bănică 20 de kilograme
Mara Bănică, una dintre concurentele celui mai recent sezon al emisiunii „Asia Express”, a trecut printr-o experiență intensă care i-a schimbat nu doar perspectiva asupra vieții, ci și înfățișarea. Jurnalista a participat la competiția difuzată de Antena 1 alături de prietenul său apropiat, Serghei Mizil, iar aventura i-a adus atât provocări fizice, cât și emoționale.

Deși formatul presupune adaptarea la condiții dificile și la un stil de viață cu mult diferit de cel de acasă, Mara Bănică nu s-ar fi așteptat ca, în ciuda alimentației reduse, să se confrunte cu o acumulare de kilograme. Stresul, efortul și lipsa unui program stabil au dus la o creștere în greutate pe perioada filmărilor. Însă, odată întoarsă în țară și confruntându-se cu propria imagine pe micul ecran, vedeta a decis să își schimbe radical stilul de viață.

Cum a slăbit Mara Bănică 20 de kilograme

Determinarea de a reveni la silueta dorită a motivat-o să adopte o strategie strictă de slăbit, prin care a reușit să piardă aproximativ 20 de kilograme într-un interval relativ scurt. Procesul a presupus un aport caloric redus, multă disciplină și o hidratare constantă. În locul meselor consistente, Mara Bănică a ales să își regleze senzația de foame prin consumul ridicat de apă, combinat cu un program de tip fasting intermitent.

Transformarea nu a fost una simplă, iar jurnalista a recunoscut că a fost nevoie de foarte multă voință. Lupta cu propriile obiceiuri alimentare și cu tentațiile zilnice a reprezentat o adevărată provocare. Totuși, rezultatele au fost spectaculoase: Mara a coborât de la o mărime de haine 42-44 la dimensiuni mult mai mici, recăpătând încrederea în sine și energia de care avea nevoie pentru proiectele profesionale.

„Nu prea am mâncat acolo și cu toate astea m-am îngrășat pe stres acolo. Nu am tolerat genul ăsta, adică nu neapărat asiatic, îmi place, ci faptul că, nu știu, dacă tu ai avea în soare pe 40 de grade 5 ouă într-o farfurie care te așteaptă de 5 ore, le-ai mânca? Nu. N-am tolerat bine cu mâncarea, dar nici nu m-am plâns de foame.

Am slăbit 20 de kilograme de când m-am întors din Asia Express și a fost un clic. Mă vedeam eu la televizor, televizorul pe unii îi îngrașă oricum, nu mai eram chiar ce trebuie. Ajunsesem la mărimea 42-44. Am făcut un efort mare, mare. E o chestiune de voință și de minte. Cu mintea învingem orice, dar e greu. Nu există altceva decât înfometare și foarte multă apă.

Eu am o dietă care, la o simplă căutare pe net, a făcut furori acum câțiva ani. Nu merge de două ori, am încercat-o, nu a mers a doua oară și atunci am trecut direct la ideea asta. Adică mâncat foarte puțin caloric. Foarte puțin caloric îmbinat cu un fasting și cu apă. Când ți-e foame, apă și ți-e foame, iar apă. Un fel de Asia Express, dar pe bogăție, că beam apă la mine acasă„, a declarat Mara Bănică, pentru Click.ro.

De-a lungul timpului, multe vedete au vorbit despre dificultățile întâmpinate în menținerea unei greutăți optime, iar Mara Bănică nu a făcut excepție. Spre deosebire de dietele sofisticate sau de programele nutriționale complexe, aceasta a mizat pe o metodă simplă, dar extrem de solicitantă: reducerea drastică a caloriilor și consumul de apă ca principal „aliat”. Specialiștii atrag frecvent atenția că astfel de metode pot fi riscante dacă nu sunt urmate cu atenție și sub supraveghere, însă pentru jurnalistă a funcționat ca un reset complet.

(CITEȘTE ȘI: Legătura neștiută dintre Olga Barcari și Karmen Minune, prima pereche de la Asia Express 2025! ”Fosta” lui Bordea rupe tăcerea: ”Ne iubim, ne respectăm!”)

