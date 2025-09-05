Acasă » Știri » Ce a luat Gabi Tamaș în bagajul pentru Asia Express, special pentru Dan Alexa: „Am zis să fiu pregătit, să nu se enerveze”

Ce a luat Gabi Tamaș în bagajul pentru Asia Express, special pentru Dan Alexa: „Am zis să fiu pregătit, să nu se enerveze"

De: Mirela Loșniță 05/09/2025 | 18:34
Ce a luat Gabi Tamaș în bagajul pentru Asia Express, special pentru Dan Alexa: „Am zis să fiu pregătit, să nu se enerveze"
Gabi Tamaș și Dan (sursă - social media)

Gabi Tamaș a plecat la Asia Express cu lecțiile învățate de acasă! Fostul fundaș s-a gândit și la partenerul său de aventură, Dan Alexa, și a adoptat o strategie bine definită atunci când s-a apucat să își facă bagajele. Ce a pus în bagaje pentru el, dar și partenerul său, vezi în articol!

Gabi Tamaș este obișnuit să gândească strategic pe terenul de fotbal, așa că a aplicat aceeași metodă calculată și înainte de competiția intensă Asia Express care va începe duminica, 7 septembrie, la Antena 1. Fostul fundaș nu a pornit nepregătit în aventura vieții și, chiar dacă și-a făcut bagajele în ultimul moment, nu a uitat nici de partenerul său de drum, Dan Alexa.

Ce a luat Gabi Tamaș în bagajul pentru Asia Express

Fostul internațional a adoptat o tactică bine pusă la punct, considerând că hainele nu reprezintă o prioritate, însă muniția potrivită poate face diferența atunci când lucrurile devin din ce în ce mai dificile. Una dintre gențile lui Gabi Tamaș nu era dedicată garderobei, ci era plină de ochelari de soare și, evident, medicamente.

Motivul? Foștii concurenți ai emisiunii i-au dat o lecție importantă: la Asia Express nu câștigă cei mai rapizi, ci cei care reușesc să se adapteze cât mai repede și mai ușor. Tamaș a înțeles perfect că cel mai important lucru într-o astfel de competiție este capacitatea de a colabora cu localnicii.

„Am avut peste 50 de ochelari de soare și alte zeci de unguente și suplimente. E logic că o durere pe undeva poate apărea la oricine, așa că nu poate fi o monedă mai bună de schimb, nu? La fel ca și cu ochelarii de soare, n-ai cum să nu te bucuri la o pereche. Bine, a fost cam nasol, că a plouat mult… la asta nu mă gândisem. Ah, și am mai avut ceva foarte important: șampon uscat, vreo trei tuburi, pentru Dan. Eu știu cum face când nu se spală pe cap. M-am gândit că acolo va fi foarte greu și am zis să fiu pregătit, să nu se enerveze”, a dezvăluit Gabi Tamaș, în exclusivitate pentru FANATIK.

Noul sezon Asia Express revine pe micile ecrane în fiecare duminică, luni și marți de la ora 20:00, la Antena 1. Printre echipele care pornesc în aventură se numără Gabi Tamaș și Dan Alexa, alături de Anda Adam și soțul ei, Serghei Mizil împreună cu Mara Bănică, Raluca Bădulescu și fostul soț, Emil Rengle cu partenerul său, dar și Karmen Minune însoțită de Olga Barcari.

