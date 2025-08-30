”Blatul” de la Asia Express! Dan Alexa a divulgat secretul: a fugit cu acordul primarului!

Dan Alexa a trăit experiența vieții sale la Asia Express, unde a plecat la îndemnul lui Gabriel Tamaș cu care a și făcut echipă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. Una caldă, alta rece! A câștigat marele premiu și trofeul Asia Express, însă la puțin timp de la întoarcerea de pe Drumul Eroilor, antrenorul a divorțat, viața lui fiind complet dată peste cap. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Dan Alexa a oferit detalii inedite despre condițiile în care a participat la cel mai dur reality-show din România, experiența trăită acolo, dar și stilul de viață pe care l-a adoptat după emisiune. Fostul fotbalist ne-a povestit și despre relația cu fosta soție, dar și dacă s-ar mai recăsători.

Numărătoarea inversă a început până la marea premieră Asia Express, care va avea loc pe 7 septembrie la Antena 1. Vineri seara, la evenimentul de lansare al noului sezon, Dan Alexa ne-a vorbit despre experiența trăită pe Drumul Eroilor, care a străbătut Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. Antrenorul celor de la CS Tunari a trecut prin 2 divorțuri, are 2 fete din primul mariaj și un băiat din căsătoria recent încheiată cu Andrada, dar crede în continuare în dragoste, după ce bruneta ar fi călcat strâmb.

Dan Alexa: “Am avut înțelegerea domnului primar de la Tunari, pentru că, sincer, era greu de acceptat în timpul campionatului să pleci”

CANCAN:RO: Care au fost plusurile și minusurile de la Asia Express pentru tine?

Dan Alexa: Plusurile le simți după emisiune, adică experiența de viață, lucruri care ai fost nevoit să le faci, care în alte condiții nu le-ai făcut niciodată. Începi să vezi viața reală, de fapt despre ce este vorba. Am văzut oameni foarte săraci care se împrumutau de mâncare să ne dea, care n-aveau de niciunele. Am învățat să apreciem absolut tot. Cred că după emisiunea Asia Express, rămâi cu o experiență inedită, fantastică, cred că este experiența vieții noastre.

CANCAN.RO: Ce te-a determinat să participi?

Dan Alexa: Sincer, Gabi Tamaș în primul rând. Apoi echipa care a vorbit cu noi și care a încercat să ne convingă, excepțional profesioniști. M-au convins pentru că sunt niște oameni foarte profi. Am avut și șansa că eu fiind antrenor activ în momentul acela, am avut înțelegerea domnului primar de la Tunari și domnului președinte și le mulțumesc și pe această cale pentru că, sincer, era greu de acceptat în timpul campionatului să pleci, să dispari, dar am găsit înțelegere și le mulțumesc mult pentru că e o experiență foarte tare. Secundul meu Ștefan Grigore s-a ocupat de echipă.

Dan Alexa: “Am mai cedat psihic, da”

CANCAN.RO: Am înțeles că și vremea a fost un inamic în Filipine, unde v-a plouat la greu.

Dan Alexa: A plouat de ne-a spart. Am intrat și în nămoale. La un moment dat intri pe nișă și nu mai contează. Adică ești acolo.

CANCAN.RO: Ce te-a pus în dificultate: o probă fizică, să găsești transport, cazare?

Dan Alexa: Nu, depinzi foarte mult de bunătatea oamenilor. Depinzi foarte mult de oameni. La autostop și la cazare nu mai depinzi de tine. Depinde cum convingi oamenii. Doar că probele fizice nu au fost o problemă. Cine crede că Asia Express este o emisiune fizică, greșește. Este o emisiune strict mentală. Gândește-te că am avut ore întregi de misiuni, nu mâncam și seara trebuia să ne căutăm cazări. Au fost momente când am stat și trei ore fără să găsim. Iar a doua zi, la prima oară trebuie să o iei de la cap. Deci mental este foarte greu.

CANCAN.RO: Ai cedat psihic?

Dan Alexa: Da, am mai cedat psihic, da. Foarte importantă a fost conexiunea mea cu Gabi. Pentru că între noi există foarte mult respect. Sincer, foarte puține au fost momentele în care cumva să ajungem la dezacorduri sau să nu fim de acord cu ceva. Chiar cred că am fost o echipă bună.

Dan Alexa: “Mai existau frecușuri, tachinări sau poate unii mai săreau calul, dar orice revedere cu ei mă bucură din suflet”

CANCAN.RO: Ai legat prietenii cu ceilalți concurenți? A existat și cineva care să vă scoată din sărite?

Dan Alexa: Acolo tot timpul era concurență. În fiecare zi noi eram concurenți. Mai existau frecușuri, tachinări sau poate unii mai săreau calul, dar orice revedere cu ei mă bucură din suflet. Au fost nouă echipe, nouă perechi fantastice. Mă bucură revederea lor. Ei au trecut exact prin ceea ce am trecut și noi. Ne-au legat cumva suferința asta și neajunsurile și sunt convins că vom fi prieteni pe viață.

CANCAN.RO: Crezi că dacă nu ai fi plecat la Asia Express, viața ta personală ar fi fost altfel?

Dan Alexa: Nu știu, dar nici nu mai contează.

Dan Alexa: “Dorul de copii te termină. Nu aveam nici telefoane, nu puteam nici vorbi cu ei”

CANCAN.RO: Cât de greu ți-a fost să fii departe de copii?

Dan Alexa: Da, aici a fost foarte greu. Copiii mi-au lipsit foarte mult, mi-a lipsit familia foarte mult. Mi-a fost foarte dor de ei. Acela a fost, practic, cel mai greu moment, pentru că dorul de copii te termină, pentru că e foarte greu. Nu aveam nici telefoane, nu puteam nici vorbi cu ei. Da, asta e partea cea mai grea. Pe lângă toate neajunsurile și dorul de casă, mi-a lipsit foarte mult și antrenoratul, echipa. Adică eu eram obișnuit cu mod de viață, clar și dintr-o dată tot ceea ce făceam nu a mai fost valabil.

Dan Alexa: “Am și slăbit acolo vreo 7-8 kilograme”

CANCAN.RO: Când ai ajuns acasă, ce ți-a fost poftă să mănânci, având în vedere că ai fost înfometat acolo?

Dan Alexa: Mi-au lipsit foarte mult ciorbele făcute tradițional românesc. Alea mi-au lipsit foarte mult. Bine, deja, sincer, mă dezobişnuisem să mănânc. Adică n-am avut așa… Am și slăbit acolo vreo 7-8 kilograme.

CANCAN.RO: Între timp le-ai pus la loc?

Dan Alexa: Nu, am mai dat mai jos, pentru că nu mai mănânc. Am intrat pe un mod de viață și mă simt foarte bine.

CANCAN.RO: Adică faci un fel de fasting?

Dan Alexa: Exact. Mănânc o dată pe zi și atunci doar seară.

Dan Alexa: “Ne înțelegem foarte bine. Custodia este comună”

CANCAN.RO: După divorț, cum procedați cu copilul astfel încât să nu fie afectat de decizia voastră?

Dan Alexa: Ne înțelegem foarte bine. Custodia este comună. Chiar ne înțelegem și tot ceea ce contează este ca fiul meu să fie bine. Și până la urmă: asta e viața.

CANCAN.RO: Mai crezi în dragoste?

Dan Alexa: Da, foarte mult.

CANCAN.RO: Te mai vezi căsătorit?

Dan Alexa: Dacă m-aș mai recăsători? Acum e greu să zic, dar dacă iubesc cu siguranță m-aș recăsători.

