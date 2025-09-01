Alex Bodi îi dă fatala lui Gabi Tamaș, după ce a fost aruncat în stradă! „Bătăuș încasator. E obișnuit pe la...”

Scandalul dintre Gabi Tamaș și Alex Bodi ia amploare! După ce fotbalist a fost dat afară dintr-un restaurant de lux din nordul Capitalei, afaceristul i-a dat replica pe rețelele de socializare. Musculosul nu s-a menajat deloc și a aruncat cuvinte grele la adresa fostului internațional, ironizându-l pentru comportamentul său.

În urmă cu două zile, CANCAN.RO prezenta scandalul momentului din showbiz-ul românesc. Gabi Tamaș a fost protagonistul chiar într-un restaurant de lux din Capitală. După ce a intrat în local și a început să petreacă, fotbalistul nu a rezistat tentației de a-l „înțepa” pe Alex Bodi, amintindu-și de prietenul său apropiat, Dan Alexa. La un moment dat, acesta a pus mâna pe microfonul unui lăutar și a improvizat câteva versuri cu dedicație pentru rivalul său. Atmosfera s-a încins rapid, iar bodyguarzii au intervenit, scoțându-l afară.

Deși fusese îndepărtat, sportivul s-a întors în restaurant sub pretextul că vrea să achite nota, însă a provocat din nou scandal, încercând să se răfuiască cu unul dintre agenții de pază. A fost dat afară încă o dată, iar conducerea localului i-a interzis accesul pe viitor.

Cum a reacționat Alex Bodi

După scandalul de proporții din restaurantul de lux, Alex Bodi nu a rămas indiferent și i-a răspuns lui Gabi Tamaș printr-un mesaj acid pe rețelele de socializare. Afaceristul l-a ironizat pe fotbalist, spunând că acesta ar fi obișnuit mai degrabă cu birturile de cartier decât cu localurile de fițe din nordul Capitalei.

Musculosul l-a descris pe Tamaș drept un „bătăuș de ocazie”, care, după ce consumă prea mult alcool, ajunge să facă scandal și să își piardă controlul. Mai mult, l-a acuzat că are apucături nepotrivite pentru un local rafinat, făcând aluzie la momentul în care fotbalistul a smuls microfonul lăutarului și s-a apucat să cânte, ca și cum s-ar fi aflat la „Asia Express”.

„Nu-l mai lăsați pe Gabi Chan ăsta la un restaurant de fițe pe nordului, că are apucături din astea de bătăuș incasator. El e obișnuit numai pe la bodegi, pe la birturi unde se bea bere și poșircă la 2 litri. El vă bea și alcoolul din farmacii și după are arfe de bătăuș. Când își ia bătaie, că bătaia doare, își aduce aminte că e fotbalist și o ia o fugă. Își lasă să tovarășii amanet prin tufișuri. Țineți-l pe periferie că e mai indicat, are și apucături din astea de ia microfonul să cânte, se crede la Asia Express. Țineți-l pe periferie că e mai bine pentru el și pentru toată lumea”, a spus Alex Bodi despre Gabi Tamaș.

