Alex Bodi, sărut pasional cu Ancuța, în văzut tuturor! Femeile care-l pândesc pe ”musculos” vor vărsa lacrimi amare! Totul e pierdut!

Alex Bodi nu ratează nicio ocazie să fie în centrul atenției! Ultima noapte de vară s-a încins pentru afacerist! După o noapte incendiară în Mamaia, la sfârșit s-a lăsat cu sărutări fierbinți! S-a aprins atmosfera chiar în fața unui club de fițe, unde a uitat complet de privirile curioșilor! CANCAN.RO are toate imaginile dintre Alex și Ancuța! Vă avertizăm, urmează imagini care pot provoca „leșin” de la prea mult romantism!

Alex Bodi pare mai îndrăgostit ca niciodată! Și asta nu o spunem noi, ci o dovedesc imaginile. Afaceristul s-a bucurat din plin de ultima noapte de vară alături de câțiva prieteni, dar bineînțeles și de iubita sa, Anca. Seara incendiară s-a sfârșit cu săruturi pasionale!

Alex Bodi și Ancuța, sărut pătimaș în fața unui club de fițe!

Oare o fi efectul iubirii sau efectul câtorva pahare băute în club, dar cert e că Alex Bodi nu se ferește să își arate dragostea față de iubita sa în public. Bărbatul nu doar că a petrecut ultima noapte de vară, dar și-a serbat și ziua de nume totodată. După seara incendiară pe care au petrecut-o în Nuba, bărbatul și partenera sa păreau că abia așteaptă să ajungă în dormitor😝 CANCAN.RO i-a surprins în fapt!

După relațiile și căsniciile eșuate pe care le-a avut de-a lungul timpului și pe care le știți foarte bine, mai exact cu Iulia Sălăgean, Bianca Drăgușanu și Ema Uta, acum totul pare roz între el și Anca. Chiar dacă au trecut și ei printr-un mic obstacol în relație, când Bodi s-ar fi cuplat pentru o perioadă scurtă de timp cu o brunetă afaceristă pe nume Gabriela (Vezi AICI detaliile), iată că s-a întors tot la focul inimii și relația merge într-o direcție bună! Poate…se lasă cu nuntă! CANCAN.RO vă ține la curent cu toate informațiile!

