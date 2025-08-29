Detalii zguduitoare! Disperat să se împace cu ea, Alex Bodi și-a terorizat fosta soție cu zeci de mesaje și apoi și-a lovit fiica: ”Îți sparg fața! Nu ai vrut să fim prieteni, trebuie să…”

Scandal uriaș în viața lui Alex Bodi! La începutul verii, afaceristul a devenit ținta unor acuzații grave din partea fostei soții, Iulia Sălăgean, care a obținut ordin de protecție împotriva lui, după ce l-a acuzat că ar fi agresiv cu fetița lor de 8 ani. CANCAN.RO a obținut relatări incendiare ale Iuliei: afaceristul, orbit de dorința de a se împăca cu ea, s-ar fi ”transformat” de fapt după refuzul ei și a început inclusiv să trimită amenințări de genul: ”Îți rup fața!”.

Deși Alex Bodi și Iulia Salagean au divorțat în 2018 și au mai încercat, de-a lungul timpului, să se împace, nimic nu a mai fost la fel. Totuși, ca acum nu a fost niciodată. Relația lor s-a dinamitat practic! Au început un mare scandal prin telefoane și mesaje, care s-a mutat în tribunale: Iulia a acuzat în urmă cu câteva luni că Bodi este violent cu fetița lor, însă afaceristul a negat parțial, și le-a declarat judecătorilor că ”în 5 ani, 6 ani şi 7 ani de zile, 3, maxim 4 palme nu reprezintă agresiuni excesive”. A obținut, însă, un ordin de restricție, provizoriu.

După acest episod, Alex Bodi s-a gândit să se răzbune și a deschis un proces prin care cere ca fetița să vină și să crească în casa lui, să-i fie schimbat domiciliul.

Ce se ascunde, de fapt, în spatele acestui război?

CANCAN.RO a intrat în posesia mai multor detalii uluitoare de la dosar, care fac lumină în această situație, și veți trage singuri concluziile.

”Bodi Alexandru Nicolae manifestă un comportament agresiv atât față de fosta sa soție, cât și față de fiica lor”

Declarațiile Iuliei arată că Bodi poate fi atent și afectuos atunci când este în preajma ei, însă din februarie 2025 comportamentul său s-a schimbat. Fetiței i s-ar fi interzis inclusiv să plângă, este certată frecvent, iar palmele, chiar rare, au avut un impact psihic puternic asupra ei.

”Reclamanta (n.r. Iulia Sălăgean) a arătat că în trecut pârâtul (n.r. Alex Bodi) a fost implicat activ în creșterea minorei, având o relație bună cu aceasta, însă din luna februarie pârâtul o ceartă pe minoră, nu o lasă să își exprime sentimentele (îi interzice să plângă) și o lovește, în mod nejustificat. Susține reclamanta (n.r. Iulia Sălăgean) că se teme pentru siguranța sa și a minorei și că minora are coșmaruri și îi este frică să meargă la pârât”.

Mai mult: ”În data de 27.05.2025, polițiștii din cadrul I.P.J Ilfov au emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva pârâtului, reţinând faptul că din luna februarie a anului 2025, numitul Bodi Alexandru Nicolae manifestă un comportament agresiv atât față de fosta sa soție, cât și față de fiica lor minoră, prin aceea că le agresează fizic (…)

Conflictul a escaladat până la amenințări directe. Într-una dintre înregistrările audio depuse la dosar, Bodi îi spune Iuliei Salagean: „Îți sparg fața!”.

Tonul, spun reprezentanții instanței, nu era glumă, cum a motivat el, ci serios și amenințător, constituind violență psihică. În plus, el a cerut evacuarea Iuliei din apartament, ceea ce ar fi implicat și evacuarea fiicei, un act catalogat ca violență economică.

În fața judecătorilor, Alex Bodi a oferit propria versiune a evenimentelor, încercând să se apere de acuzațiile fostei soții. El susține că, deși nu a existat violență directă asupra Iuliei Salagean sau asupra fiicei lor, tensiunile și mesajele trimise au fost generate de comportamentul reclamantei, pe care îl consideră o încercare de șantaj financiar.

”Menţionează (n.r. Alex Bodi) că în trecut, reclamanta a vrut să plece din Bucureşti si să ia si fetita, dar pârâtul nu poate concepe cum sa plece aceasta impreună cu fetita, şi acesta sa nu mai aibă posibilitatea să o vadă, în condiţiile în care pârâtul i-a pus la dispozitie reclamantei inclusiv bani, suma de 5000 de euro pe lună. Precizează că i-a dat fetitei 2 palme în 5 ani de zile, una dintre ocazii fiind când i-a dat o palmă, iar în altă zi cand a adus-o de la şcoală a tras-o de par, pentru motivul că are un comportament nepotrivit faţă de un parinte şi răspunde obraznic. Precizează că are grijă de fetită si o ia cu el în vacante iar cu reclamanta a mai încercat să aibă o relaţie, au fost în multe locuri impreună, însă nu s-au mai împăcat”.

Bodi vrea să se împace cu Iulia?

Se pare că zecile de mesaje agresive și tensiunea care mocnește între Alex Bodi și Iulia Salagean ascund mult mai mult decât un conflict obișnuit între foști soți. Dincolo de certuri și amenințări, afaceristul pare să fie orbit de dorința de a o recuceri pe Iulia.

”La întrebarea apărătorului pârâtului, respectiv dacă i-a dat pârâtul un mesaj scris din care să rezulte că îşi doreşte o relaţie amoroasă, reclamanta răspunde că da, are zeci de mesaje de la pârât, inclusiv unul în care i-a scris:„ Nu ai vrut sa fim prieteni deschişi, trebuie sa cobori la parter”.

Bodi, însă prin avocatil său, susține că adevăratul motiv al acestei șicane ar fi șantajul emoțional (și financiar) exercitat asupra sa prin intermediul fiicelor sale, pe care le consideră singurele sale puncte slabe și singura cale prin care poate fi rănit.

Rămâne de văzut dacă instanța va da curs cererii prin care el cere schimbarea domiciliului fetiței pe care o are împreună cu Iulia Sălăgean.

