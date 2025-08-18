Cum a păcălit-o Alex Bodi pe Gabriela, înainte să se împace cu Ancuța! I-a promis inelul, dar i-a dat papucii! S-a tatuat pentru ”musculos”!

Alex Bodi face ce face și lasă toate femeile îndurerate! Fix așa s-a întâmplat și cu Gabriela, femeia cu care s-ar fi iubit înainte să revină în brațele Ancuței! CANCAN.RO a aflat ce promisiune i-ar fi făcut musculosul brunetei, chiar înainte să îi dea viteză. Ba mai mult, încântată de propunerea afaceristului, domnișoara s-a tatuat în numele iubirii! Despre ce e vorba și cum arată mărturia de pe pielea ei, aflați mai jos!

Încurcate mai sunt căile Domnului… Domnului Alex Bodi, vrem să spunem! Înainte ca musculosul să se împace cu Anca la malul mării, a încercat să își găsească alinarea în brațele unei brunete, pe nume Gabriela. Tânăra, destul de cunoscută prin oraș și proprietara unei bijuterii din zona Dorobanți, ar fi avut de mult timp pata pusă pe fostul Biancăi Drăgușanu. L-ar fi vânat cât la vânat, până a pus gheruțele pe el! Hmmm, și ce mai gheruțe are domnișoara! 😂

Din păcate însă, lanțul de iubire s-a rupt rapid, iar Bodi s-a reîntors în brațele Ancuței, care, evident, l-a primit instant. Până să se producă marea împăcare însă, spun sursele, Gabriela ar fi fost extreeeem de încântată de noua sa relație cu bărbatul la care ar fi râvnit de mult timp. Apropiații tinerei spun că aceasta s-ar fi lăudat în stânga și în dreapta ca omul de afaceri i-ar fi promis că o ia de soție.

Deși se iubeau doar de câteva săptămâni, se pare că antreprenoarea ar fi picat grav în mrejele musculosului care i-ar fi jurat că îi oferă marea cu sarea. Nu i-a oferit nici marea, nici sarea însă, ci doar… papucii! 😂😂😂

Ea s-a tatuat, el i-a arătat ușa

Până să îi dea viteză fără prea multe explicații sau motive concrete, Gabriela a recurs la un gest neașteptat: și-ar fi tatuat inițiala lui Alex Bodi! Dovadă în acest sens stau chiar fotografiile pe care tânăra le-a postat pe rețelele ei de socializare. Pe lângă multele tatuaje pe care le are deja, domnișoara și-a tatuat și un ”A”, pe umăr, cu cerneală roșie, culoarea iubirii. Poate, poate va primi și inelul mai repejor! N-a fost cu noroc, însă! Cererea la care visa zi și noapte nu s-a concretizat!

Ba mai mult, CANCAN.RO a aflat că Bodi ar putea fi privit și drept Karma Gabrielei. De ce? Să vă explicăm! Acum 5-6 ani, tânăra s-ar fi cuplat cu un afacerist prosper, de origine turcă, alături de care ar fi stat mult timp. Ulterior, aceasta l-ar fi părăsit subit, dar nu înainte să fi ”furat” meserie de la el. La câteva luni distanță, și-ar fi deschis o afacere similară cu cea a bărbatului în cauză, tot cu diamante, folosindu-se de toooate resursele acestuia, pretind sursele noastre.

Acum, pare-se, roata s-a întors, iar ea a fost cea părăsită, în ciuda faptului că ar fi așteptat inelul de la Bodi și și-a făcut tatuaj cu care spera să îl dea pe spate pentru totdeauna… 😂

CITEȘTE ȘI: Alex Bodi a „divorţat” de Ancuţa, dar nu a rămas burlac! Musculosul a combinat o sexy brunetă după un an de tatonări