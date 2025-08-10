Viaţa amoroasă a lui Alex Bodi, scenariu de film! INCREDIBIL cum a cunoscut-o, de fapt, pe actuala iubită. Ema Uta i-a băgat-o-n pat!

Dacă cineva ar face un film despre viața amoroasă a lui Alex Bodi, scenariul ar fi respins cu siguranță! Nu de alta, dar pare greu de crezut cum poveștile lui de iubire sunt atât de tumultuoase și întortocheate. De data aceasta, CANCAN.RO are noi detalii despre noua iubită a musculosului, Gabriela. Ceea ce este cu adevărat interesant și neașteptat aici este faptul că bruneta a avut o relație de amiciție cu fosta lui Bodi, Ema Uta, iar make-up artista a apelat la serviciile ei. Ce să mai, o adevărată încrengătură sentimentală! Însă cea care pare să-l fi împins pe milionar în brațele actualei a fost chiar ex-iubita! Stați alături de noi, urmează detalii spectaculoase!

Nu mai spunem că sunt încurcate căile iubirii, deja lucrurile acestea au devenit o normalitate pentru Alex Bodi. Pare că nu prea-i priește nici statutul de burlac, dar nici liniștea. Altfel nu ne explicăm cum de reușește să intre în niște situații care, poate pentru alții, ar fi extrem de complicate. Noi știm că afaceristul are un talent aparte în ceea ce privește cucerirea domnișoarelor.

Singura problemă, uneori, este că le găsește în același anturaj. Și iată cu actualele iubite sunt prietene cu fostele! Iar la un moment dat, așa cum e de așteptat, ajung să se certe între ele, din cauza musculosului. Să vedem dacă va fi și cazul Gabrielei și al Emei Uta. Iar cum Gabriela și Alex Bodi sunt în tatonări de aproximativ un an, cel mai probabil make-up artista este cea care le-a făcut cunoștință, iar bruneta i-a căzut cu tronc imediat!

Iubita lui Alex Bodi, „prietenă” cu fosta – Ema Uta

De curând, CANCAN.RO detona bomba despre noua relație a milionarului! Pe scurt, vă reamintim că se iubește cu o brunetă focoasă, pe nume Gabriela, care deține un business în domeniul bijuteriilor și are și un salon de piercing-uri. Cei doi nu s-au afișat deocamdată împreună, decât așa…subtil. Însă zvonurile circulă, iar pe la colțuri se aude că Gabriela și Bodi se cunosc de ceva vreme și cam flirtau și în perioada în care Ancuța era în peisaj. Dar să revenim la piercing-uri, pentru că acesta este un detaliu extrem de important!

Care dintre fostele lui Alex Bodi are trupul decorat cu tot felul de mici bijuterii, în locuri interesante? Ema Uta, bineînțeles! Unde și-a făcut makeup artista toate aceste piercing-uri? La salonul Gabrielei, pe care o promova intens într-o perioadă. Acum, întrebarea este următoarea: Oare să fi pus Alex Bodi ochii pe Gabriela încă din perioada în care era cu Ema Uta? Sau poate a mai așteptat, chiar dacă i-a căzut cu tronc destul de repede.

CITEȘTE ȘI: Alex Bodi a „divorţat” de Ancuţa, dar nu a rămas burlac! Musculosul a combinat o sexy brunetă după un an de tatonări

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.