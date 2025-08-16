Împăcarea momentului în showbiz! S-au afișat din nou împreună, după ce el își găsise pe alta

Alex Bodi și Anca au reapărut împreună în public, iar relația lor pare mai solidă și mai armonioasă ca niciodată. După o perioadă de separare în care afaceristul a fost văzut în compania altor persoane, cei doi par să fi revenit unul în brațele celuilalt, iar imagini recente surprinse în vacanță reflectă acest lucru.

Cu doar câteva zile în urmă, numele lui Alex Bodi era din nou în centrul atenției, după ce au început să circule zvonuri potrivit cărora ar fi implicat într-o relație cu o altă femeie. CANCAN a a flat că afaceristul ar fi apropiat de o brunetă atrăgătoare, pe nume Gabriela, cunoscută pentru faptul că deține un business în domeniul bijuteriilor, dar și un salon de piercing-uri. (VEZI AICI)

Alex Bodi, îndrăgostit până peste cap de Ancuța

În imagini, Alex și Anca apar zâmbind și relaxați, sugerând o stare de bine și o chimie care nu pare afectată de trecut. Această revenire a cuplului în atenția publicului a atras imediat interesul fanilor și al celor care urmăresc evoluțiile personale ale afaceristului.

Relația dintre Alex și Anca nu se limitează doar la apariții publice. Cei doi și-au construit o prezență constantă în mediul online, unde împărtășesc momente din viața lor de zi cu zi. De la vacanțe până la momente mai intime, gesturile de afecțiune și apropiere sunt vizibile și în social media, ceea ce contribuie la imaginea unui cuplu fericit.

Această reconciliere vine după o perioadă tensionată în care Alex Bodi a decis să încheie relația. În intervalul care a urmat, afaceristul a fost asociat cu alte persoane, ceea ce a stârnit speculații despre viața sa sentimentală. Cu toate acestea, revenirea lângă Anca pare să indice că relația lor a depășit acea etapă și că cei doi au găsit o modalitate de a reconstrui legătura pierdută.

„Fac și eu o felicitare pentru băieții ăștia frustrați care se tot ceartă pe aici singurei, pe social media. Tot dați mesaje că domne’, de aveam eu viața ta, dacă aveam eu norocul tău ce făceam, ce dregeam (…) Sincer, nu prea există noroc. Există Dumnezeu în primul rând, există caracter, și există bibilică. Ce are Dumnezeu pentru tine pregătit, nu poate să îți ia nimeni niciodată pe lumea asta. Nimeni, da? Iar referitor la faptul că dacă ați fi în locul meu, sau ați fi fost în locul meu, vreau să vă zic foarte sincer că nu sunteți și nici nu o să fiți niciodată.”, a transmis Alex Bodi.

