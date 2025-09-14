Acasă » Știri » Cine este și cu ce se ocupă Emil Rengle de la Asia Express 2025. Gestul controversat care l-a făcut celebru

14/09/2025
Emil Rengle, unul dintre cei mai cunoscuți coregrafi și dansatori din România, se află printre concurenții sezonului actual al emisiunii Asia Express – Drumul Eroilor. Artistul participă în competiția televizatӑ alături de logodnicul său, Alejandro Fernandez, cei doi formând o echipă care atrage deja atenția publicului prin aparițiile lor pline de energie.

Originar din Oradea, Rengle are 34 de ani și o carieră solidă în domeniul artistic, construită atât pe scenele din țară, cât și în afara granițelor. Încă din copilărie, acesta a fost atras de dans, pasiune care i-a influențat întreg parcursul profesional. În 2010 a început să fie remarcat în mediul artistic românesc, iar în scurt timp numele lui a devenit sinonim cu spectacole coregrafice moderne, inovație și curaj.

Momentul care i-a consolidat notorietatea la nivel național a venit în urmă cu aproximativ șapte ani, atunci când a câștigat un concurs de talente difuzat la televiziune. Apariția sa a fost considerată unică la acel moment, deoarece a adus pe scena locală un stil de dans neobișnuit – interpretarea pe tocuri. Această abordare, combinată cu expresivitatea sa, l-a transformat într-o figură aparte în lumea artistică din România.

De-a lungul timpului, Rengle a urcat pe cele mai mari scene din țară, atât ca solist, cât și ca dansator și coregraf pentru artiști importanți. Printre colaborările sale se numără nume sonore din muzica românească, precum Inna, Antonia, Anda Adam sau Alex Velea. Experiența sa nu s-a limitat doar la colaborările interne: a urmat cursuri de specializare la școli de dans internaționale, printre care Broadway Dance Center din New York și Pineapple Dance Studio din Londra. Studiile l-au ajutat să își dezvolte tehnica și să aducă un plus de profesionalism spectacolelor sale.

În paralel cu activitatea de dansator și coregraf, Emil Rengle și-a construit și o carieră solidă în zona de promovare artistică și entertainment. Este implicat în organizarea și coordonarea departamentului de marketing al unuia dintre cele mai mari festivaluri de muzică din România, desfășurat anual pe Cluj Arena, ceea ce îl plasează în centrul industriei muzicale naționale.

Deși astăzi se bucură de recunoaștere și succes, parcursul său nu a fost lipsit de dificultăți. Adolescentul pasionat de dans s-a confruntat adesea cu prejudecăți, dar nu a renunțat la visul său și a continuat să investească în talentul și cariera sa. Perseverența i-a deschis drumul către performanță, transformându-l într-un reper al dansului contemporan din România.

