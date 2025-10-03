Blestemul Asia Express s-a rupt! S-au împăcat și a recunoscut totul

Emil Rengle și Alejandro, care au făcut echipă la Asia Express, au trăit o experiență intensă și plină de provocări, atât pe traseul competiției, cât și în viața de zi cu zi. De curând, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora cei doi s-ar fi despărțit, însă dansatorul a clarificat situația dintre ei.

Asia Express nu aduce doar glorie și trofee, ci și schimbări majore în viața concurenților. Dan Alexa și Cătălin Bordea s-au întors acasă victorioși, însă au traversat imediat momente dificile pe plan personal, pierzându-și soțiile după finalul competiției. În cazul lui Emil Rengle și al lui Alejandro părea să se repete același scenariu, însă au luat alte decizii pentru viitor!

Emil Rengle și Alejandro au trecut printr-un moment care a stârnit curiozitatea fanilor. După ce filmările show-ului Asia Express s-au terminat, au apărut zvonuri conform cărora ei și-ar fi spus „adio” și că relația lor ar fi ajuns la final. Dansatorul a explicat că ei au avut o pauză în timpul vacanței și că lucrurile nu au fost nici pe departe atât de dramatice.

Emil Rengle și Alejandro s-au împăcat

Cei doi au avut parte de o „pauză” de doar câteva ore, într-o vacanță, dar chiar și atunci au rămas împreună, fără să existe certuri serioase între ei. Micile neînțelegeri au fost legate de detalii banale, cum ar fi opiniile diferite asupra direcțiilor sau a unor lucruri mărunte, fără ca acestea să afecteze relația lor.

„Ok, am văzut articolele, am văzut comentariile și da, este adevărat. Alejandro și cu mine ne-am despărțit… pentru trei ore într-o vacanță, cât să respirăm. Și ghici ce? Am respirat în același hotel, în același pat, practic, tot împreună și niciodată nu ne-am certat pentru chestii grave. Decât ca eu voiam la stânga, el voia la dreapta sau eu ziceam ca e verde, el zicea că e galben. Dramă! Deci nu ne-am despărțit, suntem bine, relax. Stați liniștiți că dacă ne certăm, vă anunțăm în direct. Promit!”, a spus Emil Rengle pe rețelele de socializare.

În prezent, cei doi au o relație armonioasă, iar Emil Rengle a promis că va dezvălui momentul în care va pune capăt relației, fără să existe și alte speculații.

