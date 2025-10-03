Irina Fodor s-a întors cu o avere uriașă din Asia Express. A venit cu sacii plini în România! „Soţul nu știe asta!”

Irina Fodor a fost omul potrivit la locul potrivit. Sarcina Ginei Pistol a fost momentul în care cariera ei în televiziune a intrat pe o curbă ascendentă. În prezent, soția lui Răzvan Fodor are pe mână două proiecte de succes la Antena 1, care îi aduc satisfacții, dar care o și țin departe de familie. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, vedeta Antenei 1 ne-a povestit cum a ajuns prezentatoarea celui mai dur reality show din România, dar și ce colecție impresionantă de suveniruri a strâns acasă din cele 5 sezoane de Asia și America Express. Shoppingul făcut în Coreea – la finalul filmărilor sezonului care este deja pe post – a fost pe sufletul ei. Pe lângă suveniruri, și-a luat haine, dar și-a făcut și provizii serioase de… cosmetice.

Asia Express este o adevărată aventură atât pentru concurenți, cât și pentru prezentatoarea reality-show-ului. Irina Fodor a adunat multe amintiri în cele 5 sezoane în care pașii au purtat-o prin diverse țări. Prezentatoarea TV este recunoscătoare pentru turnura pe care cariera ei a luat-o în ultimii ani, de când prezintă „Chefi la cuțite” și „Asia Express” la Antena 1.

Irina Fodor: “Bani aruncați pe geam, ar zice Fodor. Amintiri pentru toată viața, aș zice eu”

CANCAN.RO: Ai vreo colecție de obiecte cumpărate din țările în care s-a filmat Asia Express?

Irina fodor: E o colecție mare de lucruri cumpărate din Asia Express. Multe dintre ele sunt dublate ca să spun așa. Soţul nu știe asta, dar de fiecare dată cumpăram un suvenir și mi-era atât de frică să nu îl pierd sau că se întâmplă ceva, că îl sparg sau mai știu eu ce, încât mai luam încă unul identic. Bani aruncați pe geam, ar zice Fodor. Amintiri pentru toată viața, aș zice eu. Dacă le strâng pe toate, am două pungi consistente.

CANCAN.RO: Ce suveniruri ai?

Irina Fodor: Am și brelocuri, am și magneți, brățări, cercei, tot felul de pixuri frumos decorate. Mai am măști de lemn la fel pictate manual, suporturi de pahare. Pahare în sine, adică mi-aduc aminte că din Iordania am cumpărat două pahare, pe care le-am adus acasă cu mare grijă. Ce mai am? Suporturi de lumânări, lucruri de genul ăsta, tablouri înfășurate frumos, aduse acasă. Multe, multe, multe.

Irina Fodor: “Am luat un sac de creme de față”

CANCAN.RO: Din acest sezon, cu ce ai plecat din Filipine, Vietnam și Coreea?

Irina Fodor: Din Filipine mi-am cumpărat brățări, din Vietnam cred că am suporturi de pahare și din Coreea ne-am cumpărat lucruri de-astea mai practice, mai lumești, mai hăinuțe, mai știi cum e. Că era păcat, am ajuns acolo, am luat un sac de creme de față, nu știu ce fac, că nu mai pot să citesc. Acolo îți explică oamenii ce să faci cu ele. Uiți dacă ți-ai luat 70, ajungi acasă și te uiți pe ele…

CANCAN.RO: Folosești Google translate.

Irina Fodor: Îți dai seama că asta, dar acum trebuie să le iau pe fiecare. Asta ce făcea? Asta ce făcea. Toată lumea îmi spunea: cum? Ai ajuns în Coreea? Trebuie să-ți cumperi cosmetice! Asta am făcut.

CANCAN.RO: Ai luat și pentru prietene?

Irina Fodor: Am luat, n-am uitat pe nimeni.

CANCAN.RO: Câți ani sunt de când prezinți Asia Express?

Irina Fodor: Am cinci sezoane.

Irina Fodor: “Pentru mine e motiv de recunoștință”

CANCAN.RO: Practic ai ajuns la “Asia Express” când a fost Gina Pistol însărcinată.

Irina Fodor: Când a fost Gina gravidă, da. Am venit mai întâi pentru al doilea semestru de “Chefi la cuțite” și după aceea ea a născut, se pleca în Asia. Eram în perioada pandemiei. Nu puteam să plecăm foarte departe, dar totuși au găsit o formulă. Și când au găsit formula, m-au întrebat dacă vreau să merg cu ei.

CANCAN.RO: Gina te-a recomandat sau a fost un casting?

Irina Fodor: Eu la casting am fost. Acum nu știu cine m-a recomandat exact, pentru că nu mi s-a spus, știi că e bucătăria internă. Și eu am avut curiozitatea asta și eu am întrebat. Dar cine s-a gândit la mine? Nu mi-a răspuns nimeni la întrebarea asta până astăzi, dar cred că nici nu contează. Faptul că s-au gândit, că în gașcă, că separat, faptul că s-au gândit la mine și că am ajuns să trăim împreună toate lucrurile astea, pentru mine e motiv de recunoștință. Adică nici nu mă mai interesează mai mult de atât.

Foto: Antena 1/ Instagram

NU RATA: Confesiunea neașteptată a Irinei Fodor, după 17 ani de căsnicie alături de Răzvan! ”Cred că a cam trecut trenul!”

CITEȘTE ȘI: Cum a reacționat Irina Fodor după acuzațiile lansate de Calina și Catinca la adresa producției Asia Express: „Mă sperie…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.