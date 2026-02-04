Dieta Ruxandrei Luca. Ce mănâncă să nu pună niciun gram pe ea

Ruxandra Luca are o siluetă de invidiat și nu se ferește să împărtășească câteva dintre secretele care o ajută să arate atât de bine. Stilul ei de viață echilibrat, combinația de dietă sănătoasă și antrenamente regulate sunt doar câteva dintre elementele care contribuie la formele sale impecabile.

Ruxandra Luca atrage toate privirile cu o siluetă de invidiat și a arătat urmăritorilor săi cum își menține forma fizică. Dieta ei zilnică include iaurt proteic cu mere și banană, cereale, legume proaspete și proteine pentru masa musculară, iar antrenamentele regulate la sală completează stilul ei de viață sănătos și echilibrat.

Are și un mic dejun preferat și anume iaurt proteic combinat cu căpșuni, mere, banană și nuci călite fără unt sau ulei, cu multă scorțișoară, o combinație simplă, sănătoasă și absolut delicioasă, care o ajută să rămână energică.

„S-a făcut treabă și azi. Ca să nu pun vreun gram pe mine și să le las pe doamnele comentatoare aiurea de pe net fără obiectul muncii: discuțiile inutile despre cât de slabă sunt eu, cât de rău arăt și cat de tare le-ar displăcea să fie și ele ca mine. Măi, suntem cum suntem la corp, dar ce ne facem cu sufletul ăsta, de el ne mai preocupăm vreun pic? Dar de mintea noastră, pe care o poluam zilnic cu enșpe mii de gânduri negative, care toate ni se întorc? Tot ce dăm primim înapoi înzecit, să nu credeți vreo secundă altceva”, a scris Ruxandra Luca pe rețelele de socializare. Ruxandra Luca spune că, indiferent dacă slăbește sau ia în greutate, criticile nu se opresc, așa că a ales să se concentreze pe propria sănătate și stare de bine. Ea le recomandă urmăritorilor să se ocupe de propriul corp și să ia doar ce îi inspiră de la alții, evitând comentariile negative. „Prin vară, chiar râdeam cu fetele, mi se scria că par gravidă, că ce am, că m-am îngrășat. Acum că mănânc ce trebuie și fac mișcare și am mai dat jos ceva, iar nu-i bine, că sunt anorexică. Permiteți-mi să nu-mi pese de opiniile voastre, lăsați-mă să-mi văd de sănătatea mea, tot așa cum vă îndemn să vă vedeți de a voastră. Și în general, vedeți-vă de voi, luați doar ce vă place și vă inspiră de la alții. Mai ușor cu critica și cu datul în cap, nu vă ajută nici să fiți mai fit, nici mai sănătoși, nici mai fericiți. Dimpotrivă!”, a mai scris vedeta.

