Doliu în Poliția Română! A murit generalul Ioan Dumitru Arsenie

Poliția Română este în doliu după moartea lui Ioan Dumitru Arsenie, fost comandant al IPJ Sibiu și general de brigadă cu o stea, trecut în rezervă.

Acesta s-a stins din viață recent, iar vestea a fost confirmată de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.

Conform informaţiilor apărute în presă, fostul comisar-șef era internat într-un spital din municipiu, unde se afla sub supraveghere medicală. Acesta a decedat în seara de 2 februarie.

În perioada anilor 2000, Ioan Dumitru Arsenie a coordonat activitatea IPJ Sibiu într-o etapă de transformare profundă, marcată de trecerea de la structurile fostei miliții la poliția modernă.

Anunțul oficial privind decesul a fost transmis marți, 4 februarie, de către IPJ Sibiu, instituție care a precizat că fostul general va fi înmormântat cu onoruri militare, conform procedurilor în vigoare. Ceremonialul funerar va fi organizat cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu.

„Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu informează pe această cale despre faptul că domnul general de brigadă cu o stea (în rezervă) Arsenie Ioan-Dumitru a decedat. Domnul general de brigadă cu o stea (în rezervă) Arsenie Ioan-Dumitru a ocupat funcția de adjunct al inspectorului șef, în perioada anilor 2000. Debutul său în carieră a fost la data de 08.08.1972, prin încadrarea în structurile Ministerului de Interne, la Sibiu. Anterior anilor 2000, Arsenie Ioan-Dumitru a îndeplinit funcția de inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara.(…) Conform normelor protocolare în vigoare și a Regulamentului onorurilor și ceremoniilor militare, unitate noastră a solicitat sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu ” General de Brigadă Mihail Rasty”, pentru organizarea unui moment solemn la conducerea pe ultimul drum a domnului Arsenie Ioan-Dumitru, ceremonial menit să aducă un plus de solemnitate momentului funebru și să reverbeze în spiritele tuturor imaginea și viața unui polițist devotat, a unui om deosebit și a unui adevărat simbol al comunității”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Dispariția lui Ioan Dumitru Arsenie a produs un șoc în rândul familiei și al celor apropiați, care sperau că acesta va depăși problemele medicale cu care se confrunta. În prezent, rudele și foștii colegi se pregătesc să îl conducă pe ultimul drum. Înmormântarea este programată pentru joi, 5 februarie.

„A sperat până în ultimul moment că se va face bine și se va întoarce acasă, însă Dumnezeu a avut alte planuri cu el şi l-a luat în Impărăția Lui. Așa a plecat dintre noi cel care a fost general Ioan Dumitru Arsenie! Dumnezeu să-l odihnească, în pace și să aline sufletele familiei îndurerate! Trupul neînsuflețit se află la Casa din Gura-Râului, iar înmormântarea va fi joi, slujba începând cu ora 12!”, au transmis apropiații acestuia.

