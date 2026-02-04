ANM avertizează că urmează un nou val de ger în România. Care sunt zonele vizate

Meteorologii anunță că după perioada neobișnuit de caldă de la începutul lunii februarie, vremea va intra într-un proces accentuat de răcire începând cu data de 8 februarie.

Specialiștii estimează că temperaturile vor coborî considerabil, iar ninsorile și gerul vor reveni în cea mai mare parte a țării, cu un val de frig care se va prelungi până la mijlocul lunii.

ANM avertizează că urmează un nou val de ger în România

Pentru intervalul 4-5 februarie, prognoza indică valori termice mult mai ridicate decât cele înregistrate anterior, în special în regiunile sudice și estice. Cerul va fi predominant acoperit, cu ploi izolate și precipitații mixte în zonele montane, în special în Carpații Meridionali. Local se va forma polei, iar vântul va avea intensificări, atingând rafale de până la 100 km/h în zonele montane înalte.

Minimele vor oscila între -4 grade în depresiunile din Carpații Orientali și 8 grade în Dealurile de Vest. În Capitală, temperaturile nocturne vor fi cuprinse între 0 și 2 grade, iar diminețile vor fi caracterizate de ceață. Încălzirea vremii va continua pe 5-6 februarie, când valorile termice vor depăși mediile climatologice în vest, nord-vest, centru și sud-est.

În vestul și nord-vestul țării, cerul va fi temporar noros, cu ploi pe suprafețe restrânse, în timp ce în restul regiunilor se vor menține înnorările persistente și precipitațiile, mixte la munte și mai abundente în zona de deal a Munteniei și în Carpații de Curbură. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări izolate, iar maximele vor urca până la 16 grade în Banat și Crișana.

Care sunt zonele vizate

Pentru 7-8 februarie, temperaturile se vor menține peste normalul perioadei în vest, nord-vest și centru. Cerul va fi variabil, însă în timpul nopții înnorările se vor accentua, iar ploile se vor extinde. La munte sunt prognozate precipitații mixte. Maximele vor fi cuprinse între 0 și 15 grade, iar minimele între -4 și 6 grade. În București, vremea va rămâne predominant închisă, cu temperaturi între 0 și 5 grade.

De la 8 februarie, răcirea se va accentua în regiunile intracarpatice, unde gerul va deveni resimțit în special în nord și centru. Cerul va fi mai mult noros, cu ceață locală și ploi slabe în sud și est, în timp ce în zonele montane și în Moldova vor predomina ninsorile.

Pe timpul nopții, precipitațiile se vor extinde în majoritatea regiunilor, sub formă de ploaie în zonele joase și lapoviță sau ninsoare în nord-est și centru. În intervalul 9-10 februarie, frigul se va intensifica în jumătatea nordică a țării, cu maxime între 2 și 10 grade și minime între -6 și 3 grade, cele mai scăzute valori fiind prognozate pentru Moldova.

În Capitală, temperatura maximă va fi de aproximativ 7 grade, iar minima între 0 și 1 grad, cu cer variabil și precipitații slabe spre finalul zilei. Pe durata valului de frig, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane și în sud-vest, determinând viscol la altitudini mari. La munte vor predomina ninsorile și precipitațiile mixte, iar în sud și est se pot forma local ceață și polei.

