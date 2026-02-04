1 mai cu ninsori. Meteorologii au anunțat prognoza pentru primăvara aceasta

Meteorologii au publicat prognoza pentru primăvara anului 2026, iar datele indică faptul că iarna nu va dispărea complet din anumite regiuni ale țării, în special în zonele montane. Temperaturile scăzute și ninsorile vor marca mai multe intervale din luna aprilie, afectând stațiunile turistice și chiar anumite orașe din centrul și nordul României.

Prognoza meteorologică pentru primăvara 2026 evidențiază astfel un tablou variabil al vremii: iarna nu se retrage complet în zonele montane, iar precipitațiile vor fi frecvente în multe regiuni, chiar dacă sub formă diferită – ninsoare la munte și ploi în zonele joase. Această alternanță între episoade reci și intervale mai blânde de temperaturi sugerează că primăvara va fi una cu fluctuații marcante, caracterizată prin reveniri temporare ale frigului și ninsorilor în special în stațiunile montane.

Meteorologii au anunțat prognoza pentru primăvara aceasta

În Predeal, una dintre cele mai populare destinații montane, se anunță mai multe episoade de ninsoare de-a lungul lunii aprilie. Astfel, ninsorile vor fi prezente în primele zile ale lunii, între 2 și 6 aprilie, perioadă în care mercurul din termometre va coborî sub zero grade Celsius. Fenomenul se va repeta în a doua parte a lunii, în datele de 14, 17, 18, 22, 23 și 24 aprilie. De asemenea, există posibilitatea ca precipitațiile sub formă de ninsoare să revină chiar pe 1 mai, atunci când multe persoane se pregătesc pentru sărbătoarea internațională a muncii.

Pentru Paștele ortodox, care va fi sărbătorit duminică, 12 aprilie 2026, vremea în Predeal se va ameliora ușor. Temperaturile vor ajunge la aproximativ 7 grade Celsius, însă cerul va fi parțial noros, creând un decor specific de primăvară timpurie în zona montană.

Și alte stațiuni de munte vor experimenta condiții similare. La Sinaia, ninsorile sunt prognozate în perioada 2–6 aprilie, iar ulterior, în zilele de 18, 22, 23, 24 și 25 aprilie. În plus, începutul lunii mai ar putea aduce temperaturi scăzute, cu posibilitatea apariției gerului, ceea ce va influența activitățile în aer liber și traficul local.

În orașele din apropierea munților, precum Brașov, primăvara va aduce, de asemenea, episoade de iarnă târzie. Se estimează ninsori în datele de 2 și 3 aprilie, dar și în intervalul 22–24 aprilie. Aceste condiții meteo vor putea genera disconfort pentru locuitori, dar și dificultăți în trafic, mai ales în zonele cu drumuri în pantă sau pe traseele montane frecvent circulate.

Capitala României va avea un tipar meteo diferit față de zonele montane. Bucureștiul nu va fi afectat de ninsori în aprilie 2026, însă precipitațiile sub formă de ploaie vor fi frecvente. Se prognozează ploi în primele zile ale lunii, dar și în 21, 22, 23 și 25 aprilie. În ultima parte a lunii, între 30 aprilie și 1 mai, vremea va continua să fie instabilă, cu precipitații sporadice care vor menține temperaturile mai scăzute decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului.

CITEȘTE ȘI: Alerte în lanț, emise de ANM! Urmează trei zile cu fenomene meteo extreme

Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată vine primăvara, de fapt, în București și în celelalte orașe din România