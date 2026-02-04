Frauda „419” pe WhatsApp ia amploare. Cum poți rămâne fără banii din cont

O metodă de fraudă veche de zeci de ani cunoaște o nouă expansiune accelerată în 2026, adaptată perfect la platformele moderne de comunicare. Escrocheria cunoscută sub numele de „419”, denumită și „scrisoarea nigeriană”, s-a mutat masiv pe WhatsApp și continuă să provoace pierderi financiare semnificative utilizatorilor din întreaga lume, inclusiv din România.

Deși este considerată o înșelătorie clasică, metoda rămâne surprinzător de eficientă. Popularitatea aplicațiilor de mesagerie instant și încrederea ridicată pe care utilizatorii o acordă conversațiilor private creează un teren ideal pentru atacuri. În 2026, numărul tentativelor de fraudă raportate a crescut semnificativ, iar atacatorii folosesc scenarii din ce în ce mai bine adaptate profilului victimelor.

Frauda „419” pe WhatsApp ia amploare

Escrocheria începe, de regulă, cu un mesaj aparent inofensiv primit pe WhatsApp. Expeditorul se prezintă drept avocat, notar, consilier juridic, funcționar bancar sau reprezentant al unei persoane extrem de bogate. Povestea este construită în jurul unei moșteniri impresionante sau al unei donații caritabile provenite de la o persoană decedată sau grav bolnavă. Destinatarului i se transmite că a fost identificat drept beneficiar sau intermediar necesar pentru transferul fondurilor.

Mesajele sunt formulate într-un limbaj politicos, uneori solemn, și transmit ideea de urgență sau oportunitate unică. În multe cazuri, escrocii folosesc informații personale minime, obținute din surse publice sau din scurgeri de date, pentru a face mesajul mai credibil. Această personalizare reduce suspiciunea și crește șansele ca victima să continue conversația.

Odată stabilit contactul, schema intră într-o etapă critică. Victimei i se solicită o sumă relativ mică de bani, prezentată drept taxă administrativă, comision bancar, cost de transfer sau onorariu legal. Plata inițială este doar începutul. După efectuarea acesteia, apar noi solicitări, fiecare justificată prin apariția unor „probleme neprevăzute”: documente suplimentare, taxe guvernamentale, blocaje bancare sau costuri de conversie valutară.

Acest mecanism se repetă până când victima rămâne fără resurse financiare sau începe să suspecteze frauda. În multe situații, pierderile ajung la mii sau chiar zeci de mii de euro. Plățile sunt direcționate către conturi externe, servicii de transfer rapid sau platforme greu de urmărit, ceea ce face recuperarea banilor aproape imposibilă.

