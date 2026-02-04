Acasă » Știri » Frauda „419” pe WhatsApp ia amploare. Cum poți rămâne fără banii din cont

Frauda „419” pe WhatsApp ia amploare. Cum poți rămâne fără banii din cont

De: Anca Chihaie 04/02/2026 | 17:43
Frauda „419” pe WhatsApp ia amploare. Cum poți rămâne fără banii din cont
Frauda „419” pe WhatsApp ia amploare. Cum poți rămâne fără banii din cont

O metodă de fraudă veche de zeci de ani cunoaște o nouă expansiune accelerată în 2026, adaptată perfect la platformele moderne de comunicare. Escrocheria cunoscută sub numele de „419”, denumită și „scrisoarea nigeriană”, s-a mutat masiv pe WhatsApp și continuă să provoace pierderi financiare semnificative utilizatorilor din întreaga lume, inclusiv din România.

Deși este considerată o înșelătorie clasică, metoda rămâne surprinzător de eficientă. Popularitatea aplicațiilor de mesagerie instant și încrederea ridicată pe care utilizatorii o acordă conversațiilor private creează un teren ideal pentru atacuri. În 2026, numărul tentativelor de fraudă raportate a crescut semnificativ, iar atacatorii folosesc scenarii din ce în ce mai bine adaptate profilului victimelor.

Frauda „419” pe WhatsApp ia amploare

Escrocheria începe, de regulă, cu un mesaj aparent inofensiv primit pe WhatsApp. Expeditorul se prezintă drept avocat, notar, consilier juridic, funcționar bancar sau reprezentant al unei persoane extrem de bogate. Povestea este construită în jurul unei moșteniri impresionante sau al unei donații caritabile provenite de la o persoană decedată sau grav bolnavă. Destinatarului i se transmite că a fost identificat drept beneficiar sau intermediar necesar pentru transferul fondurilor.

Frauda „419” pe WhatsApp ia amploare

Mesajele sunt formulate într-un limbaj politicos, uneori solemn, și transmit ideea de urgență sau oportunitate unică. În multe cazuri, escrocii folosesc informații personale minime, obținute din surse publice sau din scurgeri de date, pentru a face mesajul mai credibil. Această personalizare reduce suspiciunea și crește șansele ca victima să continue conversația.

Odată stabilit contactul, schema intră într-o etapă critică. Victimei i se solicită o sumă relativ mică de bani, prezentată drept taxă administrativă, comision bancar, cost de transfer sau onorariu legal. Plata inițială este doar începutul. După efectuarea acesteia, apar noi solicitări, fiecare justificată prin apariția unor „probleme neprevăzute”: documente suplimentare, taxe guvernamentale, blocaje bancare sau costuri de conversie valutară.

Acest mecanism se repetă până când victima rămâne fără resurse financiare sau începe să suspecteze frauda. În multe situații, pierderile ajung la mii sau chiar zeci de mii de euro. Plățile sunt direcționate către conturi externe, servicii de transfer rapid sau platforme greu de urmărit, ceea ce face recuperarea banilor aproape imposibilă.

CITEŞTE ŞI: Andreea Bostănică, mesaj public pentru Iuliana Beregoi: ”Înțeleg că este greu să treci peste orgoliu”

Lucas Sperlea, fiul unui politician, atacat în fața unui club! Printre agresori se află și foști fotbaliști de la Poli Timișoara

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Accident mortal în Sectorul 3 al Capitalei! O bunică și nepoata ei, lovite de o șoferiță: micuța de 5 ani s-a stins din viață
Știri
Accident mortal în Sectorul 3 al Capitalei! O bunică și nepoata ei, lovite de o șoferiță: micuța de…
Ce va face Cătălin Măruță începând de pe 6 februarie 2026, când se va difuza ultima emisiune: ”Un lucru pe care mi-l doream!”
Știri
Ce va face Cătălin Măruță începând de pe 6 februarie 2026, când se va difuza ultima emisiune: ”Un…
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Mediafax
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000...
Când trece România la ora de vară în 2026. Românii vor da ceasurile cu o oră înainte
Gandul.ro
Când trece România la ora de vară în 2026. Românii vor da ceasurile...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Care este cea mai sănătoasă pâine: răspunsul unanim al nutriționiștilor
Adevarul
Care este cea mai sănătoasă pâine: răspunsul unanim al nutriționiștilor
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost...
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Mediafax
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Parteneri
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
Click.ro
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea...
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Digi 24
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget,...
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune” american: „Să fim vigilenți”
Digi24
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune”...
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în...
Automobil electric Xiaomi după 265.000 km: Cât a pierdut bateria cu adevărat?
go4it.ro
Automobil electric Xiaomi după 265.000 km: Cât a pierdut bateria cu adevărat?
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Când trece România la ora de vară în 2026. Românii vor da ceasurile cu o oră înainte
Gandul.ro
Când trece România la ora de vară în 2026. Românii vor da ceasurile cu o...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Accident mortal în Sectorul 3 al Capitalei! O bunică și nepoata ei, lovite de o șoferiță: micuța ...
Accident mortal în Sectorul 3 al Capitalei! O bunică și nepoata ei, lovite de o șoferiță: micuța de 5 ani s-a stins din viață
Ce va face Cătălin Măruță începând de pe 6 februarie 2026, când se va difuza ultima emisiune: ...
Ce va face Cătălin Măruță începând de pe 6 februarie 2026, când se va difuza ultima emisiune: ”Un lucru pe care mi-l doream!”
Cât costă o replică a Coifului de la Coțofenești. Românii comandă în neștire!
Cât costă o replică a Coifului de la Coțofenești. Românii comandă în neștire!
O nouă fabrică a fost inaugurată în România. Se caută 80 de angajați
O nouă fabrică a fost inaugurată în România. Se caută 80 de angajați
După ultima filmare la Măruță, Ioana Ginghină și Alexandru Ciucu au deschis șampania: „Mi-am ...
După ultima filmare la Măruță, Ioana Ginghină și Alexandru Ciucu au deschis șampania: „Mi-am dorit să-l surprind”
O altă mutare neașteptată în televiziune: a demisionat de la Digi24 după 13 ani! Cu ce post TV va ...
O altă mutare neașteptată în televiziune: a demisionat de la Digi24 după 13 ani! Cu ce post TV va semna
Vezi toate știrile
×