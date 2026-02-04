Acasă » Știri » O nouă fabrică a fost inaugurată în România. Se caută 80 de angajați

O nouă fabrică a fost inaugurată în România. Se caută 80 de angajați

De: David Ioan 04/02/2026 | 18:11
O nouă fabrică a fost inaugurată în România. Se caută 80 de angajați
O nouă fabrică a fost inaugurată în România. Se caută 80 de angajați

Un nou obiectiv industrial a fost inaugurat în România, odată cu deschiderea fabricii Energom în județul Cluj, o investiție care se ridică la șapte milioane de euro.

Noua unitate de producție este amplasată în comuna Apahida și marchează o etapă importantă în extinderea operațiunilor companiei pe piața locală.

O nouă fabrică a fost inaugurată în România

Fabrica recent finalizată se întinde pe o suprafață de aproximativ 8.000 de metri pătrați și este destinată producției de echipamente și tablouri electrice. Investiția are ca scop modernizarea capacităților de producție și crearea unui mediu de lucru adaptat cerințelor tehnologice actuale.

„Inaugurarea noii fabrici Energom Groupe Gonzales în Parcul Industrial Nervia din Apahida reprezintă un moment de referinţă pentru dezvoltarea economică a regiunii. Vorbim despre o investiţie care aduce nu doar infrastructură modernă, ci şi locuri de muncă stabile, know-how internaţional, tehnologii avansate şi un angajament ferm faţă de dezvoltarea durabilă“, a transmis Maria Forna, prefectul județului Cluj, în cadrul ceremoniei de deschidere.

Noua hală industrială a fost realizată în Parcul Industrial Nervia, proiect dezvoltat de omul de afaceri clujean Adam Ambrus. Odată cu extinderea capacităților de producție, Energom își propune să crească numărul de angajați până la 250, procesul de recrutare fiind deja în desfășurare.

Noua fabrică din România care caută 80 de angajaţi

Compania caută specialiști în domenii tehnice, precum electricieni, mecanici și ingineri, dar și alte categorii profesionale necesare pentru susținerea noilor operațiuni.

Se caută 80 de angajați

Compania Energom este integral deținută de capital francez și face parte din grupul industrial Gonzales. Fondată în anul 2002, firma operează în județele Cluj, Maramureș și Argeș, având în prezent 170 de angajați în România. De-a lungul celor peste două decenii de activitate, Energom s-a specializat în integrarea de tablouri electrice și echipamente electromecanice, precum conveioare, bancuri de testare și mașini speciale.

„Noua hală de producție va fi dotată cu echipamente de ultimă generație și oferă un mediu de lucru eficient și sustenabil pentru echipa noastră dedicată. În prezent, avem un număr total de 170 de salariați, urmând să ne extindem echipa pâna la 250 de membri. Deja am început procesul de recrutare, iar printre profilurile de candidați pe care îi căutăm se numără electricienii, mecanicii și ingineri, și nu numai”, declară Mathieu Widsgowski, directorul general al Energom.

De asemenea, portofoliul de clienți al companiei include nume importante din industria internațională, precum Michelin, Alstom, Cegelec, Clemessy și ABB, ceea ce confirmă poziționarea Energom ca furnizor de soluții tehnice complexe.

CITEŞTE ŞI: O companie uriașă a închis tot și pleacă din România. A încetat deja activitatea

Fabrica din România care se închide și dă afară peste 400 de angajați. Primele concedieri se fac în martie

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Accident mortal în Sectorul 3 al Capitalei! O bunică și nepoata ei, lovite de o șoferiță: micuța de 5 ani s-a stins din viață
Știri
Accident mortal în Sectorul 3 al Capitalei! O bunică și nepoata ei, lovite de o șoferiță: micuța de…
Ce va face Cătălin Măruță începând de pe 6 februarie 2026, când se va difuza ultima emisiune: ”Un lucru pe care mi-l doream!”
Știri
Ce va face Cătălin Măruță începând de pe 6 februarie 2026, când se va difuza ultima emisiune: ”Un…
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Mediafax
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000...
Când trece România la ora de vară în 2026. Românii vor da ceasurile cu o oră înainte
Gandul.ro
Când trece România la ora de vară în 2026. Românii vor da ceasurile...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Care este cea mai sănătoasă pâine: răspunsul unanim al nutriționiștilor
Adevarul
Care este cea mai sănătoasă pâine: răspunsul unanim al nutriționiștilor
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost...
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Mediafax
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Parteneri
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
Click.ro
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea...
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Digi 24
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget,...
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune” american: „Să fim vigilenți”
Digi24
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune”...
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în...
Automobil electric Xiaomi după 265.000 km: Cât a pierdut bateria cu adevărat?
go4it.ro
Automobil electric Xiaomi după 265.000 km: Cât a pierdut bateria cu adevărat?
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Când trece România la ora de vară în 2026. Românii vor da ceasurile cu o oră înainte
Gandul.ro
Când trece România la ora de vară în 2026. Românii vor da ceasurile cu o...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Accident mortal în Sectorul 3 al Capitalei! O bunică și nepoata ei, lovite de o șoferiță: micuța ...
Accident mortal în Sectorul 3 al Capitalei! O bunică și nepoata ei, lovite de o șoferiță: micuța de 5 ani s-a stins din viață
Ce va face Cătălin Măruță începând de pe 6 februarie 2026, când se va difuza ultima emisiune: ...
Ce va face Cătălin Măruță începând de pe 6 februarie 2026, când se va difuza ultima emisiune: ”Un lucru pe care mi-l doream!”
Cât costă o replică a Coifului de la Coțofenești. Românii comandă în neștire!
Cât costă o replică a Coifului de la Coțofenești. Românii comandă în neștire!
După ultima filmare la Măruță, Ioana Ginghină și Alexandru Ciucu au deschis șampania: „Mi-am ...
După ultima filmare la Măruță, Ioana Ginghină și Alexandru Ciucu au deschis șampania: „Mi-am dorit să-l surprind”
O altă mutare neașteptată în televiziune: a demisionat de la Digi24 după 13 ani! Cu ce post TV va ...
O altă mutare neașteptată în televiziune: a demisionat de la Digi24 după 13 ani! Cu ce post TV va semna
Osemintele lui Mircea cel Bătrân și ale mamei lui Mihai Viteazul, deshumate! Peste o lună se va afla ...
Osemintele lui Mircea cel Bătrân și ale mamei lui Mihai Viteazul, deshumate! Peste o lună se va afla ce origini aveau, de fapt
Vezi toate știrile
×