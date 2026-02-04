O nouă fabrică a fost inaugurată în România. Se caută 80 de angajați

Un nou obiectiv industrial a fost inaugurat în România, odată cu deschiderea fabricii Energom în județul Cluj, o investiție care se ridică la șapte milioane de euro.

Noua unitate de producție este amplasată în comuna Apahida și marchează o etapă importantă în extinderea operațiunilor companiei pe piața locală.

O nouă fabrică a fost inaugurată în România

Fabrica recent finalizată se întinde pe o suprafață de aproximativ 8.000 de metri pătrați și este destinată producției de echipamente și tablouri electrice. Investiția are ca scop modernizarea capacităților de producție și crearea unui mediu de lucru adaptat cerințelor tehnologice actuale.

„Inaugurarea noii fabrici Energom Groupe Gonzales în Parcul Industrial Nervia din Apahida reprezintă un moment de referinţă pentru dezvoltarea economică a regiunii. Vorbim despre o investiţie care aduce nu doar infrastructură modernă, ci şi locuri de muncă stabile, know-how internaţional, tehnologii avansate şi un angajament ferm faţă de dezvoltarea durabilă“, a transmis Maria Forna, prefectul județului Cluj, în cadrul ceremoniei de deschidere.

Noua hală industrială a fost realizată în Parcul Industrial Nervia, proiect dezvoltat de omul de afaceri clujean Adam Ambrus. Odată cu extinderea capacităților de producție, Energom își propune să crească numărul de angajați până la 250, procesul de recrutare fiind deja în desfășurare.

Compania caută specialiști în domenii tehnice, precum electricieni, mecanici și ingineri, dar și alte categorii profesionale necesare pentru susținerea noilor operațiuni.

Se caută 80 de angajați

Compania Energom este integral deținută de capital francez și face parte din grupul industrial Gonzales. Fondată în anul 2002, firma operează în județele Cluj, Maramureș și Argeș, având în prezent 170 de angajați în România. De-a lungul celor peste două decenii de activitate, Energom s-a specializat în integrarea de tablouri electrice și echipamente electromecanice, precum conveioare, bancuri de testare și mașini speciale.

„Noua hală de producție va fi dotată cu echipamente de ultimă generație și oferă un mediu de lucru eficient și sustenabil pentru echipa noastră dedicată. În prezent, avem un număr total de 170 de salariați, urmând să ne extindem echipa pâna la 250 de membri. Deja am început procesul de recrutare, iar printre profilurile de candidați pe care îi căutăm se numără electricienii, mecanicii și ingineri, și nu numai”, declară Mathieu Widsgowski, directorul general al Energom.

De asemenea, portofoliul de clienți al companiei include nume importante din industria internațională, precum Michelin, Alstom, Cegelec, Clemessy și ABB, ceea ce confirmă poziționarea Energom ca furnizor de soluții tehnice complexe.

