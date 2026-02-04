Acasă » Știri » Ce va face Cătălin Măruță începând de pe 6 februarie 2026, când se va difuza ultima emisiune: ”Un lucru pe care mi-l doream!”

De: Simona Vlad 04/02/2026 | 18:36
Cătălin Măruță a făcut mărturisiri emoționante despre finalul unei etape. După ani întregi petrecuți în fața telespectatorilor, Cătălin Măruță a vorbit deschis despre încheierea unui capitol important din cariera sa. În dialog cu Sabin Tudor, în cadrul rubricii „10 minute cu Sabin”, realizatorul TV a făcut declarații sincere despre finalul emisiunii și despre ce urmează pentru el.

În dialogul dintre  cei doi sunt abordate momentele cheie ale finalului emisiunii și impactul acesteia după 18 ani de difuzare. Discuția pornește de la emoțiile despărțirii și de la schimbările din viața personală și profesională ale prezentatorului, odată cu încheierea proiectului. Cătălin Măruță a făcut și niște glume referitoare la colegii cu care a lucrat.

Cătălin Măruță: „Îți e uneori tocată viața felii”

Sabin: Pro a fost un vis frumos. Am foarte mari emoții. Cum te simți acolo? Știi că, de obicei, fotbaliștii au ultima zi de antrenamente, au pus ghetele în cui. Ce faci luni, când nu mai ai emisiune?

Cătălin Măruță: O să mă trezesc, duc copiii la școală, merg o oră prin pădure, merg la studio la podcast, după care o să fac un lucru pe care mi-l doream: o să merg să iau copiii de la școală. Eva își dorea foarte mult.

Sabin: Care o să fie obiceiul la care vei renunța foarte greu?

Cătălin Măruță, despre planurile de după încheierea emisiunii

Cătălin Măruță: Cred că e faptul că, la ora 15, indiferent de ce s-ar întâmpla în lume, trebuie să ai zâmbetul pe buze pentru cei de acasă.

Sabin: Tu vorbeai la tel înainte de emisiune. Cât de greu o să-ți fie să renunți la sintagme?

Cătălin Măruță: Nu-mi dau seama acum.

Sabin: Cum a fost pentru tine și echipă adaptarea, cum crezi că ne-a afectat ca echipă faptul că toți au acum propriile canale de emisie?

Cătălin Măruță: Eu cred că ne-a afectat mult, depinde de fiecare ce face și cum îl folosește. Înainte puteai să comunici doar la TV, acum oamenii au informație din orice parte. Înainte trebuia să muncești mult să ajungi la TV, acum e nevoie doar de semnal.

Sabin: Cu ce coleg o să ai coșmaruri?

Cătălin Măruță: Nu o să am coșmaruri cu Greta. Cu Ciucă, cred. Așa zic eu. Nu o să am, toți oamenii cu care am lucrat, am făcut cu ei lucruri minunate.

Sabin: Ce ați face diferit dacă ați lua-o de la capăt?

Cătălin Măruță: Cred că, în așa fel, aș face ca telespectatorii să înțeleagă mai bine ce spunem aici și să ajungă mesajul așa cum vrem să le transmitem. În 18 ani se întâmplă multe lucruri.

Sabin: Cât credeați că va dura emisiunea?

Cătălin Măruță: Îți dau cuvântul meu, nu știu, eram așa de fericit că am emisiunea mea că nu m-am gândit. Îmi aduc aminte că la început citeam că emisiunea va fi scoasă din grilă, după am început să luăm premii.

Sabin Tudor alături de Cătălin Măruță

Sabin: Zi-mi primul moment când zic „Happy Hour”.

Cătălin Măruță: Cred că zici live, hai, ești în direct, fără plasă de siguranță. S-au întâmplat multe lucruri când eram în direct și ne-am pliat atunci. Sunt 18 ani în care am trăit aici.

Sabin: Spune-mi care au fost 3 avantaje și 3 dezavantaje ale emisiunii.

Cătălin Măruță: Am cunoscut oameni, sunt foarte multe avantaje. Dezavantaje: nu am știut să spun nu, îți e uneori tocată viața felii și unii știu mai bine decât tine, și uneori lipsa timpului.

