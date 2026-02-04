Cât costă o replică a Coifului de la Coțofenești. Românii comandă în neștire!

Furtul Coifului de la Coțofenești, produs în ianuarie 2025, a stârnit un val de controverse la nivel național, însă, la un an distanță, românii au reușit să transforme acest incident nefericit într-o oportunitate comercială. Pe marile platforme de vânzări online au apărut numeroase replici ale celebrului artefact dacic, care se bucură de un interes surprinzător din partea publicului.

Deși jaful de la Muzeul Drents a durat doar câteva minute și a lăsat un gol semnificativ în patrimoniul cultural românesc, românii au ales să facă haz de necaz. Astfel, replici ale Coifului se vând inclusiv pe eMAG, la prețuri de aproximativ 130 de lei, fiind realizate din plastic auriu și promovate drept produse „made in România”, apreciate de majoritatea cumpărătorilor.

