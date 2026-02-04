Acasă » Știri » Accident mortal în Sectorul 3 al Capitalei! O bunică și nepoata ei, lovite de o șoferiță: micuța de 5 ani s-a stins din viață

De: David Ioan 04/02/2026 | 18:43
Un grav accident rutier a avut loc în Sectorul 3 al Capitalei, unde un copil de cinci ani și bunica acestuia au fost loviți de un autoturism pe o stradă cu limită de viteză de 30 km/h.

Impactul a avut consecințe dramatice, iar zona a fost imediat blocată pentru intervenția echipajelor de urgență și pentru efectuarea cercetărilor.

Accident grav în capitală

Potrivit informațiilor inițiale, copilul a suferit răni extrem de grave. Echipa medicală sosită la fața locului l-a găsit în stop cardio-respirator și a început manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, medicii au fost nevoiți să declare decesul minorului. Bunica, în vârstă de 67 de ani, a suferit leziuni și a fost transportată la spital pentru investigații și tratament.

Șoferița implicată în accident, o femeie de 38 de ani, a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Testarea cu aparatul DrugTest a indicat, de asemenea, rezultat negativ.

Bunică şi copil, loviţi mortal de o şoferiţă

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs tragedia.

„Din primele informații, o femeie în vârstă de 38 de ani a condus un autovehicul pe str. Prevederii, dinspre str. Mizil către str. Trapezului, iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 24, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi surprins și accidentat doi pietoni, o minoră în vârstă de 5 ani și bunica acesteia, în vârstă de 67 de ani, care s-ar fi aflat pe partea carosabilă.

În urma accidentului de circulație, echipajele de prim-ajutor sosite la adresă au intervenit pentru salvarea celor două victime, fiindu-i aplicate fetiței manevre de resuscitare, însă, din nefericire, medicii au declarat decesul acesteia.

De asemenea, femeia în vârstă de 67 de ani a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale suplimentare.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatele Alcooltest şi DrugTest, rezultatele indicate fiind „zero”, respectiv negativ.

Traficul rutier este restricționat pe str. Prevederii, ambele sensuri de circulație, activitățile de cercetare fiind în dinamică la acest moment.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Capitalei.

