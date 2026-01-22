Acasă » Știri » Fabrica din România care se închide și dă afară peste 400 de angajați. Primele concedieri se fac în martie

Fabrica din România care se închide și dă afară peste 400 de angajați. Primele concedieri se fac în martie

De: Andreea Stăncescu 22/01/2026 | 20:55
Fabrica din România care se închide și dă afară peste 400 de angajați. Primele concedieri se fac în martie
Concedieri masive la o fabrică din Arad

Fabrica Leoni din Arad a stabilit oficial planul de concedieri colective anunțat la finalul anului trecut, urmând ca 465 de angajați să fie afectați. Primele contracte de muncă vor înceta în luna martie, iar procesul se va desfășura etapizat până în luna august.

Din totalul de aproximativ 1.600 de salariați ai fabricii, aproape o treime urmează să fie disponibilizați în această perioadă. Autoritățile din domeniul ocupării forței de muncă au anunțat că vor organiza o bursă specială a locurilor de muncă destinată persoanelor concediate, dar și sesiuni de consiliere profesională, pentru a-i ajuta să își găsească mai rapid un nou loc de muncă sau să se reorienteze profesional.

 „Înainte ca angajaţii să fie disponibilizaţi, vom organiza o bursă specială de locuri de muncă pentru aceştia. De asemenea, vom oferi celor afectaţi servicii de preconcediere, respectiv vor fi consiliaţi privind oportunităţile de pe piaţa muncii şi beneficiile reintregrării în câmpul muncii”, a explicat directorul fabricii.

Reprezentanții AJOFM atrag atenția că numărul final al celor rămași fără serviciu poate fi diferit față de cel estimat inițial, deoarece unele persoane își pot găsi un job în perioada de preaviz, iar altele pot ieși la pensie sau pot fi reîncadrate în urma unor reorganizări interne.

Surse din cadrul fabricii susțin că angajații concediați vor primi salarii compensatorii, calculate în funcție de vechimea în companie. Înainte de demararea procedurii, Leoni a notificat și Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad cu privire la intenția de a reduce personalul în prima parte a anului 2026.

Concedierile de la Leoni se adaugă unui val mai amplu de restructurări din județul Arad. La finalul anului trecut, producătorul de componente auto Aptiv din Ineu și-a închis complet activitatea, relocând producția în afara Uniunii Europene, decizie care a dus la pierderea a aproximativ 900 de locuri de muncă.

CITEȘTE ȘI: Alimentul care a devenit un lux pentru români. Se vinde și cu 120 lei/kg

Cele mai căutate meserii în 2026. Te poți angaja extrem de repede

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mircea Lucescu, internat de urgență! Ce problemă gravă de sănătate are. Medicii îl supraveghează atent
Știri
Mircea Lucescu, internat de urgență! Ce problemă gravă de sănătate are. Medicii îl supraveghează atent
Viceprimarul din Răsuceni, filmat la volan alături de o domnișoară, băutură și manele, își explică derapajul: „Eram în afara servicului”
Știri
Viceprimarul din Răsuceni, filmat la volan alături de o domnișoară, băutură și manele, își explică derapajul: „Eram în…
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe...
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. Detalii exclusive din anchetă
Gandul.ro
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai
Adevarul
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele...
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni...
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Parteneri
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica pe drumuri: „Horia Brenciu e un tătic de nota 10 pentru fiul adoptiv!” Sfat pentru Charlotte Năstase
Click.ro
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica...
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Digi 24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor...
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
Digi24
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel...
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
go4it.ro
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Go4Games
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. Detalii exclusive din anchetă
Gandul.ro
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mircea Lucescu, internat de urgență! Ce problemă gravă de sănătate are. Medicii îl supraveghează ...
Mircea Lucescu, internat de urgență! Ce problemă gravă de sănătate are. Medicii îl supraveghează atent
Viceprimarul din Răsuceni, filmat la volan alături de o domnișoară, băutură și manele, își explică ...
Viceprimarul din Răsuceni, filmat la volan alături de o domnișoară, băutură și manele, își explică derapajul: „Eram în afara servicului”
Mario Iorgulescu are în continuare acces la telefonul mobil, deși ar fi internat în clinică. „Nu ...
Mario Iorgulescu are în continuare acces la telefonul mobil, deși ar fi internat în clinică. „Nu mai vorbește nimeni din familie cu mine”
Wiz Khalifa încearcă să scape de problemele cu legea din România! Când are loc primul termen de ...
Wiz Khalifa încearcă să scape de problemele cu legea din România! Când are loc primul termen de judecată?
Ce a apărut pe banca lui Alin, copilul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii lui. Gestul sfâșietor ...
Ce a apărut pe banca lui Alin, copilul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii lui. Gestul sfâșietor al colegilor de clasă în memoria lui
BANCUL ZILEI | O femeie avea 3 fete de măritat
BANCUL ZILEI | O femeie avea 3 fete de măritat
Vezi toate știrile
×