Fabrica din România care se închide și dă afară peste 400 de angajați. Primele concedieri se fac în martie

Fabrica Leoni din Arad a stabilit oficial planul de concedieri colective anunțat la finalul anului trecut, urmând ca 465 de angajați să fie afectați. Primele contracte de muncă vor înceta în luna martie, iar procesul se va desfășura etapizat până în luna august.

Din totalul de aproximativ 1.600 de salariați ai fabricii, aproape o treime urmează să fie disponibilizați în această perioadă. Autoritățile din domeniul ocupării forței de muncă au anunțat că vor organiza o bursă specială a locurilor de muncă destinată persoanelor concediate, dar și sesiuni de consiliere profesională, pentru a-i ajuta să își găsească mai rapid un nou loc de muncă sau să se reorienteze profesional.

„Înainte ca angajaţii să fie disponibilizaţi, vom organiza o bursă specială de locuri de muncă pentru aceştia. De asemenea, vom oferi celor afectaţi servicii de preconcediere, respectiv vor fi consiliaţi privind oportunităţile de pe piaţa muncii şi beneficiile reintregrării în câmpul muncii”, a explicat directorul fabricii.

Reprezentanții AJOFM atrag atenția că numărul final al celor rămași fără serviciu poate fi diferit față de cel estimat inițial, deoarece unele persoane își pot găsi un job în perioada de preaviz, iar altele pot ieși la pensie sau pot fi reîncadrate în urma unor reorganizări interne.

Surse din cadrul fabricii susțin că angajații concediați vor primi salarii compensatorii, calculate în funcție de vechimea în companie. Înainte de demararea procedurii, Leoni a notificat și Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad cu privire la intenția de a reduce personalul în prima parte a anului 2026.

Concedierile de la Leoni se adaugă unui val mai amplu de restructurări din județul Arad. La finalul anului trecut, producătorul de componente auto Aptiv din Ineu și-a închis complet activitatea, relocând producția în afara Uniunii Europene, decizie care a dus la pierderea a aproximativ 900 de locuri de muncă.

