Alimentul care a devenit un lux pentru români. Se vinde și cu 120 lei/kg

22/01/2026 | 20:18
Alimentul care a devenit un lux pentru români. Se vinde și cu 120 lei/kg
Alimentul care s-a scumpit în România

Brânza de capră a devenit în ultimii ani un produs tot mai prezent în alimentația românilor, fiind apreciată nu doar pentru gustul său distinct, ci și pentru reputația de aliment sănătos. Considerată o alternativă mai ușoară la brânzeturile clasice din lapte de vacă, aceasta este consumată atât simplă, cât și în salate, preparate gourmet sau diete speciale, fiind recomandată inclusiv de nutriționiști.

Brânza de capră câștigă tot mai mult teren în preferințele românilor, fiind apreciată pentru gustul său intens, ușor acrișor și pentru calitățile nutritive. Costurile de producție au crescut în ultima perioadă, mai ales din cauza secetei, care a redus pășunile naturale.

În ceea ce privește prețurile, diferențele sunt destul de mari în funcție de locul de achiziție. La poarta fermei, telemeaua de capră se vinde, în medie, cu aproximativ 35 de lei kilogramul, iar laptele proaspăt costă în jur de 15 lei pentru doi litri.

În schimb, în supermarketuri, prețul poate ajunge la aproximativ 70 de lei pentru un kilogram de brânză, iar pe platformele online de specialitate ajunge și la prețul de 120 de lei/kg.

Ce beneficii are brânza de capră

Dincolo de preț, brânza de capră este apreciată și pentru beneficiile sale asupra sănătății. Este mai ușor de digerat decât brânza din lapte de vacă, are un conținut mai scăzut de lactoză și este bogată în proteine, calciu și vitaminele A și B. De asemenea, ajută la menținerea sănătății oaselor, susține sistemul imunitar și poate fi o opțiune bună pentru persoanele cu sensibilitate digestivă.

Pe lângă faptul că este mai ușor digerabilă, brânza de capră aduce și alte beneficii pentru sănătate. Ea conține acizi grași sănătoși, care pot susține sănătatea cardiovasculară și ajută la reglarea colesterolului. De asemenea, datorită conținutului ridicat de probiotice, aceasta contribuie la menținerea unui echilibru optim al florei intestinale și sprijină digestia. Brânza de capră este, totodată, o sursă importantă de minerale precum magneziu și fosfor.

