Raiul imobiliar din 2026 | Orașul din România în care un apartament cu 2 camere costă doar 8.000€

Pe una dintre cele mai cunoscute și populare platforme de vânzare – cumpărare, românii au ocazia să „pășească” în raiul imobiliar din 2016. Care este orașul din România unde un apartament cu două camere se vinde cu doar 8.000 de euro?

Prețul locuințelor din România continuă să își mențină nivelul ridicat din anul anterior. Potrivit specialiștilor din domeniu, în 2026, nivelul ridicat al prețurilor tinde să fie în creștere, chiar dacă analiștii și dezvoltatorii anticipau posibile încetiniri/stagări ale ritmului de scumpire. Chiar și în aceste condiții, în România există mici orașe unde prețul locuințelor sunt mai mult decât accesibile.

Orașul unde un apartament cu două camere costă 8.000 de euro

Spre exemplu, un utilizator OLX scoate la vânzare un apartament de două camere, situat în orașul Vulcan, județul Hunedoara, cu doar 8.000 de euro (40.000 de lei). Locuința se află la etajul 5 din 10 al unu bloc de pe strada Mihai Eminescu, are o suprafață de 37 mp, încălzire termică proprie, contor separat pentru apă, balcon închis, ferestre termopan și o cămară separată pe scara blocului.

„Apartament 2 camere de vânzare – Vulcan. Se vinde apartament cu 2 camere, situat în Vulcan, strada Mihai Eminescu, la etajul 5 din 10. Suprafața: 37 mp

Încălzire: centrală termică propria Ariston, calorifere noi

Apă: contor separat

Balcon: închis

Ferestre: termopane

Ușă intrare: metalică

Depozitare: cămară separată pe scară Apartamentul este bine compartimentat, luminos și potrivit pentru locuit, având toate utilitățile. Preț: 40.000 de lei”, se arată în anunțul OLX.

Localitatea Vulcan este situată la poalele Munților Vulcan, la o distanță de circa 12 km de Petroșani și aproximativ 110 km de Deva. Este a doua localitate ca mărime a Văii Jiului, după municipiul Petroșani și este traversat de la vest la est de râul Hiul de Veste. Orașul Vulcan este poarta de acces către cel mai mare domeniu schiabil din România: stațiunea Straja.

