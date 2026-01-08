Vilă cu 6 camere la doar 37.000 de euro. Este la doar 50 de minute de București

Dacă vrei să renunți la apartament pentru vilă, acum ai ocazia. Ba mai mult, nu trebuie să scoți din buzunar decât 37.000 de euro. Proprietatea se găsește în Toporu, Giurgiu, are șase camere și un teren amplu. Și acestea nu sunt singurele avantaje.

Dacă în Capitală și în zonele apropiate, prețurile au explodat, o astfel de achiziție poate reprezenta un chilipir. Totul e să vrei să faci o astfel de investiție la acest moment, când taxele ne sufocă pe toți. Casa se află la doar 50 de minute de București.

„Casă cu teren generos – Toporu, Giurgiu. Se vinde proprietatea compusă din casă de 220 m² și teren intravilan de 2.400 m², amplasată în comuna Toporu, județul Giurgiu”, se specifică în anunț.

De ce poți beneficia dacă achiziționezi casa din Toporu, Giurgiu

Proprietarul enumeră mai multe avantaje pentru cei care râvnesc o astfel de proprietate. După cum se precizează, casa are acces direct la drum asfaltat și dispune de apă, curent și canalizare. Terenul este ideal pentru grădină, livadă sau construcții suplimentare. Vila este mare, cu potențial de renovare și compartimentare flexibilă. În zonă se găsește o școală gimnazială și grădiniță, magazine locale și transport către orașe apropiate (Giurgiu, Alexandria, care se află la 65 de kilometri de București).

Acest loc poate fi perfect pentru o familie care își dorește o casă de vacanță, un loc în care aerul nu este atât de poluat ca în București.

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au ales să se mute la țară, în Moșteni-Greci, după ce au văzut un anunț

În ultima vreme mai multe vedete au preferat să își croiască o viață departe de agitația din Capitală. Au ales să se bucure de viața la țară și de produsele bio pe care le cultivă. Dragoș Bucur și Dana Nălbaru fac parte din această poveste.

„Probabil că sună amuzant sau poate chiar ușor penibil, dar am ajuns în Greci mulțumită unui site de vânzări-cumpărări. Și eu, și Dana visam deja de ceva timp să ne mutăm departe de oraș, cât mai aproape de natură și într-o zi am văzut un anunț despre o livadă de vânzare. Ne-am urcat în mașină, am mers acolo și din priviri ne-am dat seama că amândoi credem că acela este locul”, spunea Dragoș Bucur.

În prezent, cei doi au o grădină generoasă, pomi fructiferi, un solar de se învârte după soare, dar și câteva animale în gospodărie. Sunt fericiți și mulțumiți de alegerea făcută.

