O vilă din Toscana se vinde la preț de penthouse în București. Are piscină, livadă și vie

Dacă vrei să știi cât costă o vilă în Toscana, trebuie să citești acest articol! Un domeniu din inima Toscanei a fost pus la vânzare la un preț neașteptat, comparabil cu cel al unui penthouse din București. Toate detaliile în articol.

Situată în apropiere de Castiglion Fiorentino, proprietatea are o vilă elegantă, o plantație de măslini, o cramă și o piscină. Domeniul include o vilă de 300 metri pătrați și un teren de 4 hectare. Prețul? Nu o să îți vină să crezi.

O vilă din Toscana se vinde la preț de penthouse în București

Pentru o vilă cu toate facilitățile pe care vi le-am enumerat și în inima Toscanei, trebuie să scoateți din buzunare 2.200.000 de euro. Un penthouse în București se vinde cu sume apropiate de acesta.

„De vânzare, 7 dormitoare cu piscină, Prețul începe de la 2.200.000 de euro. Informații cheie despre proprietate. Adresa: Montanina 5, Querceto di Sotto, Castiglion Fiorentino, Arezzo, Toscana, Italia. Cod poștal: 52043. Dormitoare: 7, Băi: 5. Garaje: 2 + garaj subteran. Zonă internă de locuit: aprox. 300 m2. Zona terenului: aprox. 40.000 m2 (4 hectare). Piscină: 12 m x 5 m piscină cu apă sărată. Consumul de energie: aprox. 78 kWh/m2 pe an (consum redus de energie). Tip de proprietate: proprietate istorică. Construcție: Construcție inițială în 1897”, se menționează în anunțul postat pe Facebook.

În descrierea generală a locuinței se află descrisă și zona avantajoasă în care este situată, perfectă pentru cei care vor liniște și intimitate.

„Această proprietate istorică remarcabilă se află într-o poziție rurală privilegiată chiar în afara Castiglion Fiorentino, oferind intimitate, spațiu și farmec autentic toscan combinat cu infrastructura modernă și un consum redus de energie. Înconjurată de podgorii, plantații de măslini și dealuri rulante, proprietatea este ideală pentru traiul familial, cumpărătorii de stil de viață și investitorii internaționali care caută o reședință prestigioasă cu potențial agricol și ospitalier”.

Tu ce zici? E mult sau puțin?

CITEȘTE ȘI:

Țeapa imobiliară luată de un român în Cluj. A plătit 440.000 de euro pentru a trăi în „casa groazei”

Orașul din România în care o casă costă doar 7.000 de euro, acum, în octombrie 2025