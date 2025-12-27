Acasă » Știri » O vilă din Toscana se vinde la preț de penthouse în București. Are piscină, livadă și vie

O vilă din Toscana se vinde la preț de penthouse în București. Are piscină, livadă și vie

De: roxana tudorescu 27/12/2025 | 16:54
O vilă din Toscana se vinde la preț de penthouse în București. Are piscină, livadă și vie
O vilă din Toscana se vinde la preț de penthouse în București

Dacă vrei să știi cât costă o vilă în Toscana, trebuie să citești acest articol! Un domeniu din inima Toscanei a fost pus la vânzare la un preț neașteptat, comparabil cu cel al unui penthouse din București. Toate detaliile în articol. 

Situată în apropiere de Castiglion Fiorentino, proprietatea are o vilă elegantă, o plantație de măslini, o cramă și o piscină. Domeniul include o vilă de 300 metri pătrați și un teren de 4 hectare. Prețul? Nu o să îți vină să crezi. 

O vilă din Toscana se vinde la preț de penthouse în București 

Pentru o vilă cu toate facilitățile pe care vi le-am enumerat și în inima Toscanei, trebuie să scoateți din buzunare 2.200.000 de euro. Un penthouse în București se vinde cu sume apropiate de acesta. 

„De vânzare, 7 dormitoare cu piscină, Prețul începe de la 2.200.000 de euro. Informații cheie despre proprietate. Adresa: Montanina 5, Querceto di Sotto, Castiglion Fiorentino, Arezzo, Toscana, Italia. Cod poștal: 52043. Dormitoare: 7, Băi: 5. Garaje: 2 + garaj subteran. Zonă internă de locuit: aprox. 300 m2. Zona terenului: aprox. 40.000 m2 (4 hectare). Piscină: 12 m x 5 m piscină cu apă sărată. Consumul de energie: aprox. 78 kWh/m2 pe an (consum redus de energie). Tip de proprietate: proprietate istorică. Construcție: Construcție inițială în 1897”, se menționează în anunțul postat pe Facebook.  

Vila din Toscana
Vila din Toscana

În descrierea generală a locuinței se află descrisă și zona avantajoasă în care este situată, perfectă pentru cei care vor liniște și intimitate. 

„Această proprietate istorică remarcabilă se află într-o poziție rurală privilegiată chiar în afara Castiglion Fiorentino, oferind intimitate, spațiu și farmec autentic toscan combinat cu infrastructura modernă și un consum redus de energie. Înconjurată de podgorii, plantații de măslini și dealuri rulante, proprietatea este ideală pentru traiul familial, cumpărătorii de stil de viață și investitorii internaționali care caută o reședință prestigioasă cu potențial agricol și ospitalier”.

Se vinde cu 2.200.000 de euro
Se vinde cu 2.200.000 de euro

Tu ce zici? E mult sau puțin? 

CITEȘTE ȘI: 

Țeapa imobiliară luată de un român în Cluj. A plătit 440.000 de euro pentru a trăi în „casa groazei” 

Orașul din România în care o casă costă doar 7.000 de euro, acum, în octombrie 2025 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câte ore pe zi muncește Luca Zvaleni, câștigătorul „Chefi la cuțite” sezonul 16, în restaurantul Le Louis XV din Monaco: „Nu știu dacă e legal”
Știri
Câte ore pe zi muncește Luca Zvaleni, câștigătorul „Chefi la cuțite” sezonul 16, în restaurantul Le Louis XV…
Cântăreața care urlă de durere după moartea lui Ion Drăgan. Mesajul crunt de adio: „Ai fost jumătatea mea mai bună”
Știri
Cântăreața care urlă de durere după moartea lui Ion Drăgan. Mesajul crunt de adio: „Ai fost jumătatea mea…
Episod de iarnă severă în România: concluziile ședinței Comitetului ministerial pentru situații de urgență convocat de Ministerul Mediului
Mediafax
Episod de iarnă severă în România: concluziile ședinței Comitetului ministerial pentru situații de...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
Astrolog: 2026 va fi „mult mai greu
Adevarul
Astrolog: 2026 va fi „mult mai greu" decât 2025 pentru România. „Puneți niște...
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev
Digi24
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe...
O măgăriță este vedeta Operei din New York. Agent: „Este fabuloasă”
Mediafax
O măgăriță este vedeta Operei din New York. Agent: „Este fabuloasă”
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din Ucraina
Digi 24
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din...
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
Digi24
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior...
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câte ore pe zi muncește Luca Zvaleni, câștigătorul „Chefi la cuțite” sezonul 16, în restaurantul ...
Câte ore pe zi muncește Luca Zvaleni, câștigătorul „Chefi la cuțite” sezonul 16, în restaurantul Le Louis XV din Monaco: „Nu știu dacă e legal”
Azteca știe cum să-și răsfețe iubita „la nivel mare”. Moș Crăciun a primit instrucțiuni clare: ...
Azteca știe cum să-și răsfețe iubita „la nivel mare”. Moș Crăciun a primit instrucțiuni clare: cadouri „puternice” pentru Dana
Cântăreața care urlă de durere după moartea lui Ion Drăgan. Mesajul crunt de adio: „Ai fost jumătatea ...
Cântăreața care urlă de durere după moartea lui Ion Drăgan. Mesajul crunt de adio: „Ai fost jumătatea mea mai bună”
Test de inteligență | Câți de 9 sunt în această imagine, de fapt? Doar 1 dintre 1.000 de oameni ...
Test de inteligență | Câți de 9 sunt în această imagine, de fapt? Doar 1 dintre 1.000 de oameni răspunde corect
Apare un nou tip de concediu plătit pentru angajații din România. Cine o să poată beneficia de el
Apare un nou tip de concediu plătit pentru angajații din România. Cine o să poată beneficia de el
Cum a reacționat Bianca Drăgușanu după ce Alina Pușcău a fost ‘demascată’ pe TikTok: ...
Cum a reacționat Bianca Drăgușanu după ce Alina Pușcău a fost ‘demascată’ pe TikTok: „Nu e o mare vedetă în SUA, nu știe nimeni despre ea”
Vezi toate știrile
×