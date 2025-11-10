Țeapa imobiliară luată de un român în Cluj. A plătit 440.000 de euro pentru a trăi în „casa groazei”

Pe fondul creșterii pieței imobiliare din Cluj-Napoca, unde prețurile locuințelor noi au atins niveluri record, un cumpărător a povestit experiența incredibilă prin care a trecut după ce și-a achiziționat un duplex de lux. Ce țeapă a luat românul – vedeți în rândurile de mai jos!

Un român a investit sute de mii de euro într-o locuință care promitea confort și liniște, dar realitatea s-a dovedit complet diferită: pereții sunt subțiri ca hârtia, iar zgomotele venite de la vecini i-au transformat viața într-un coșmar. Bărbatul a povestit întreaga situație pe platformă, avertizându-i pe potențialii clienți să nu se lase înșelați de aparențele așa-numitelor „case moderne”.

Țeapa imobiliară luată de un român în Cluj

Bărbatul a mărturisit că, deși zona în care și-a cumpărat locuința de lux este extrem de frumoasă, confortul este zero.

„Salutare, vă împărtășesc țeapa pe care am luat-o eu cu un duplex cumpărat la Cluj Napoca. Pe lângă prețurile exorbitante – minimum 300.000€ și interioare care mai costă 140.000€ – mi-am dat seama ca totul este o țeapă. Zonă frumoasă, plină de astfel de construcții. Și se aude de la vecinul tot ce face, tot ce vorbește când are musafiri, știi tot ce te bârfește. Când merg la etaj sau aleargă copiii se aude la mine exagerat de tare, te trezește din somn. Deși sunt 2 pereți de cărămidă roșie 30 cm și polistiren de 5cm între ele, confortul este zero. Chiar nu știu ce se poate face legal cu constructorul care a vândut, deoarece nu am găsit ceva legi care să-l oblige să construiască un anumit tip de izolare fonică în încăperi. Fac acest post în speranța să afle și alții să nu mai dea banii pe duplexuri, deoarece sunt praf în ochi. Lăsați-mi și părerile voastre care locuiți cum vi se pare și cât de tare se aude de la vecin, sau dacă știți ce se poate face legal cu asta”, a spus acesta în mediul online.

Postarea a adunat rapid zeci de reacții din partea altor utilizatori, unii fiind surprinși de această situație, alții confirmând că aceste problemele sunt des întânite în astfel de construcții.

Unul dintre utilizatori a spus: „Hmmm, sincer mi se pare ciudat având în vedere că sunt 2 pereți separați și cu polistiren între, gândește-te că la bloc e doar un singur perete și se aude, dar nu în halul în care zici tu. Eu stau tot la duplex cu același sistem (2 pereți separați + polistiren) și nu aud nimic de la vecinul… ești sigur că a construit 2 pereți? te-ai uitat pe pozele din faza de construcție?”. Altul a comentat: „Sunt legi și normative în România clare pentru protecția împotriva zgomotului și aceasta este cerință obligatorie în construcții. Puteți face o expertiză pentru această cerință și dacă reiese din aceasta că nu au fost respectate normativele de proiectare și execuție, cred că aveți câștig de cauză în instanță. Tot în expertiză se vor da măsuri compensatorii pentru remedierea problemei.”

Cum a reușit un locatar dintr-un complex de lux din București să adune 400.000 de lei datorie la întreținere. Vecinii sunt disperați!

Reacția VIRALĂ a unui american care trăiește în România de 7 ani: ”Bucureștiul este cel mai sigur oraș mare din Europa”