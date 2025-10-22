Acasă » Știri » Reacția VIRALĂ a unui american care trăiește în România de 7 ani: ”Bucureștiul este cel mai sigur oraș mare din Europa”

Reacția VIRALĂ a unui american care trăiește în România de 7 ani: ”Bucureștiul este cel mai sigur oraș mare din Europa”

De: Anca Chihaie 22/10/2025 | 21:20
Foto: captură TikTok

Un american stabilit în România, uimit de frumusețea țării și de bunătatea oamenilor. Iată ce a spus bărbatul! 

De șapte ani, un fost newyorkez trăiește în România și spune că aici a descoperit o lume complet diferită de tot ceea ce își imaginase despre Europa de Est. Charles, așa cum este cunoscut online sub numele Charles at Bucharest, a devenit viral pe TikTok după ce a vorbit cu entuziasm despre experiența sa din țara noastră.

Ce i-a plăcut americanului cel mai mult în România

Plecat din agitația permanentă a New York-ului, orașul care nu doarme niciodată, el a ales Bucureștiul, un loc pe care atunci îl cunoștea doar din imagini și articole. Cei din jur i-au spus că face o greșeală, că România este o țară despre care se știu prea puține lucruri bune și că viața acolo nu se compară cu cea din Statele Unite. Cu toate acestea, curiozitatea și dorința de a înțelege lumea dincolo de clișee l-au făcut să pornească la drum.

Ceea ce pentru mulți români pare firesc. ospitalitatea, siguranța străzilor, peisajele naturale, l-a făcut pe american să vadă România ca pe un loc cu totul special.

Înainte de a se muta, Charles a petrecut câțiva ani studiind istoria, cultura și obiceiurile românilor. A citit despre perioada comunistă, despre influențele occidentale și despre diversitatea regională. Când a ajuns, a descoperit o țară mai sigură decât își imaginase, cu oameni deschiși și un ritm de viață mai echilibrat decât în marile metropole americane. Bucureștiul, în special, i s-a părut un oraș în care tradiția și modernitatea coexistă natural: clădiri vechi refăcute lângă blocuri noi, cafenele moderne lângă piețe vechi, tineri care vorbesc fluent engleza, dar păstrează obiceiurile locale.

 „Când m-am mutat prima dată în România, mi s-a spus că eu, ca american, sunt ignorant și nu știu nimic despre această țară. Așa că timp de șapte ani am decis să învăț cât de mult pot despre această țară. Acum, am descoperit că mulți români nu își dau seama că este o țară minunată.

Spre exemplu, mai mulți români vin înapoi în țară decât cei care pleacă. Apoi, Bucureștiul este cel mai sigur oraș mare din Europa. Cel mai are segment de localnici care vorbesc engleza din Europa, sub 30 de ani, este în România. Cred că este un loc minunat”, a spus bărbatul, pe TikTok.

De-a lungul anilor, americanul a călătorit prin aproape toate regiunile țării. Munții Carpați, Transilvania și zona Făgărașului l-au impresionat prin sălbăticia lor neatinsă și prin peisajele care par desprinse dintr-un film. A remarcat că România nu este doar o destinație turistică, ci un loc în care oamenii par să aibă o legătură autentică cu natura.

Ce nu i-a plăcut în România

Totuși, viața în România nu este lipsită de provocări. Schimbările bruște de temperatură dintre sezoane și anumite atitudini mai conservatoare i s-au părut dificile la început. A fost surprins de felul în care trecerea de la vară la toamnă poate însemna o diferență de zeci de grade în doar câteva zile și de nostalgia unor oameni față de perioade trecute. Cu toate acestea, aceste mici neajunsuri nu au reușit să umbrească imaginea pozitivă pe care și-a format-o despre țară.

„Ce nu îmi place la România? O să fiu cât se poate de sincer. Ar putea să fie ultima zi din septembrie, este foarte cald. În septembrie aici nu vine toamna, este încă foarte cald, iar oamenii ies în haine de vară. Când vine 1 octombrie, imediat se schimbă în haine de iarnă”, a mai spus el.

