Cum a reușit un locatar dintr-un complex de lux din București să adune 400.000 de lei datorie la întreținere. Vecinii sunt disperați!

Un locatar dintr-un complex rezidențial din București a reușit să doboare orice record în materie de datorii la întreținere. Bucureșteanul – de profesie avocat – are de plătit nici mai mult, mici mai puțin de peste 400.000 de lei, aproximativ 80.000 de euro. Cum a fost posibil așa ceva?

Povestea datornicului din București a fost expusă public de către vecinii săi. Bărbatul, de meserie avocat, locuiește într-un complex rezidențial din Capitală (Central Park), unul dintre cele mai scumpe complexuri. Timp de 15 ani de când locuiește acolo, acesta nu a plătit niciodată întreținerea. Datoriile au ajuns la ordinul sutelor de mii – 400.000 de lei, aproximativ 80.000 de euro.

Cum a reușit avocatul să adune datorii de 80.000 de euro la întreținere

În toți acești ani, asociația de propritari a intentat peste 100 de plângeri împotriva avocatului, însă acestea au fost imediat contestate.

„Nu a plătit nimic de 15 ani în complexul Central Park din București. Nu a plătit de 15 ani! Are datorii de peste 400.000 de lei, adică 80.000 de euro. Trăiește bine-mersi, cu familia, cu copiii. Toată lumea, fericită. Folosește liftul, apa caldă, apa rece. Pentru că legea ține cu debitorii. El este avocat și, dacă este să mă întrebați pe mine, a planificat totul, a construit totul pentru a se ajunge aici”, spune o persoană sub protecţia anonimatului.

Pentru a nu rămâne fără apă caldă, căldură, pază, salubritate și lift, locatarii din complex au fost forțați să plătească ei o sumă mai mare la fondul de rulment – aproximativ 1.000 de lei de apartament – pentru a acoperi o parte din pagube.

„Practic, noi îl ducem în spate printr-o decizie a asociației, prin care s-a hotărât majorarea fondului de rulment cu o mie de lei de apartament. Ca să se acopere această pagubă de 400.000 de lei, trebuie să contribuim cu toții. Adică noi toți, restul de 450 apartamente, trebuie să-i plătim lui distracția. Înțelegeți? El, avocat fiind, se agață de fiecare portiță din lege și tărăgănează procesele”, a mai spus un locatar.

Alex Pițurcă ridică blocuri de lux și încasează mii de euro pe lună din chirii! A uitat de problemele cu DNA, iar acum îşi extinde imperiul imobiliar!

Nu este un banc! Municipiul din România în care o garsonieră costă doar 9.000 de euro acum, în octombrie 2025