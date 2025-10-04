Nu este un banc! Municipiul din România în care o garsonieră costă doar 9.000 de euro acum, în octombrie 2025

Deși în ultima perioadă se vorbește numai de scumpiri și de prețuri care au crescut amețitor, mai există și surprize. Pe piața imobiliară, unde prețurile au explodat în ultimii ani, există încă locuri în România unde o locuință se poate cumpăra cu bani puțini. Mai exact, într-un municipiu din țară, o garsonieră se vinde în acest moment cu doar 9.000 de euro. Despre ce oraș este vorba?

Deși românii o duc destul de greu din punct de vedere financiar, prețurile de pe piața imobiliară nu au prea scăzut, așa cum se aștepta. În marile orașe, garsonierele și apartamentele au ajuns să coste aproape dublu față de anii trecuți. Totuși, există și excepții, iar unele imobile se vând la sume surprinzător de mici.

Municipiul din România în care o garsonieră costă doar 9.000 de euro

Piața imobiliară din România pare să aibă oferte pentru toate buzunarele. Chiar dacă prețurile nu au scăzut există și oferte accesibile. În general, prețurile pentru imobiliare sunt mari. De exemplu, în Capitală o garsonieră într-un complex rezidențial a ajuns să coste și 120.000 de euro. Însă, există oferte și pentru cei care nu au un buget atât de ridicat.

Conform unui anunț postat recent pe OLX, o garsonieră din Reșița este scoasă la vânzare pentru doar 9.000 de euro, un preț care pare de domeniul fantasticului. Locuința se află în zona Luncă și are o suprafață de 18,39 metri pătrați. Aceasta este compusă din cameră, hol și baie și este situată pe Bulevardul Alexandru I. Cuza.

„Vând garsonieră în zona Luncă, suprafață 18,39 m pătrați, compusă din 1 cameră, hol și baie, este situată pe B-dul Alexandru I. Cuza Nr. 30 (Blocul funcționarilor). Preț 9000€ negociabil. Mai multe detalii în privat”, se arată în anunțul postat de proprietar pe OLX.

Garsoniera, situată într-un bloc vechi, dispune de toate utilitățile de bază și ar putea fi o variantă ideală pentru o persoană singură. Mai mult, conform anunțului publicat, prețul de 9.000 de euro este unul negociabil, așa că aceia care sunt interesați pot obține chiar și un preț mai mic de atât. Garsoniera se vinde mobilată și dispune de toate lucrurile necesare. Este drept, mobilierul nu este unul prea nou, însă prețul este aproape unul imbatabil.

Deși pare ciudat, prețul relativ mic este explicat de specialiști prin câțiva factori. Aceștia spun că în orașele mai mici prețurile au ajuns atât de jos din cauza cererii scăzute, dar și din cauza scăderii populației în zonele respective.

