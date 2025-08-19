Care este cel mai scump oraș din România? O chirie ajunge la sume colosale

Chiriile din România au explodat, iar oamenii sunt din ce în ce mai nemulțumiți de acest aspect. Cu toate că scumpirile s-au resimțit în toată țara, există un oraș care le-a întrecut pe toate celelalte. Află în rândurile de mai jos!

Cel mai scump oraș este Bucureștiul, potrivit imobiliare.ro. Cu toate astea, există și zone cu prețuri mai accesibile, precum Militari (380 euro/lună), Berceni sau Rahova (430 euro/lună).

București, cele mai scumpe chirii

La cealaltă extremă se află Primăverii, zonă în care chiriile pot ajunge și la 2.900 de euro/lună. Urmează Șoseaua Nordului, Aviatorilor-Kiseleff, Herăstrău și Floreasca.

„Cei care vor să închirieze o locuinţă în Bucureşti trebuie să ştie că apartamentele cu 2 camere sunt cele mai numeroase în piaţă. Acestea reprezintă aproximativ 52% din totalul ofertelor disponibile potenţialilor chiriaşi şi sunt urmate în clasament de apartamentele cu 3 camere. Ambele sunt opţiuni viabile pentru familii aflate la început de drum sau pentru studenţi interesaţi să împartă chiria cu cel puţin un coleg de apartament. Cele mai multe apartamente de închiriat pot fi găsite în zona Pipera din nordul oraşului. Aici oferta a crescut puternic faţă de începutul verii trecute şi cuprinde în mare parte proprietăţi noi. Oferta variată vine cu preţuri destul de ridicate, proprietarii solicitând, în medie, 800 euro/lună la închirierea unei locuinţe”, transmit reprezentanţii sursei citate.

Cu toate astea, în ceea ce privește prețurile pentru achiziționarea unui imobil, județul Cluj este peste Capitală. Acest oraș este mai prietenos cu cei care își doresc o chirie, astfel că un apartament cu 2 camere poate fi închiriat cu sume mai mici cu 4% decât cele din București, dar nu și cu românii dornici să cumpere o locuință.

