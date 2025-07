Țeapă imobiliară în București! Un escroc închiriază o garsonieră-fantomă, iar anunțul său a împânzit internetul. Mai multe persoane i-au picat în plasă

Un escroc versat a păcălit mai multe persoane care căutau chirie în București. Bărbatul pretinde că are de închiriat o garsonieră în zona Obor. Prețul este unul tentant, iar individul face chiar și un contract online cu cei interesați să închirieze. În realitate, el nu deține nicio garsonieră. După ce victimele îi transferă banii de chirie și depozit, escrocul dispare. Un student a fost șocat de ce a descoperit la adresa menționată în contract. CANCAN.RO are toate detaliile.

Să găsești o garsonieră de închiriat în București la un preț decent este o adevărată provocare. Pe asta a mizat și un escroc, care a pus la cale o strategie prin care a înșelat deja mai multe persoane. Bărbatul promovează online o garsonieră de închiriat în zona Obor. Fotografiile prezintă o garsonieră cochetă, la un preț sub cel al pieței, respectiv 267 de euro.

Ca să-și ademenească victimele, în mare parte tineri, individul se arată foarte înțelegător cu viitorii chiriași. El menționează faptul că cei care vor să închirieze își pot aduce cu ei și animalele de companie, dacă este cazul.

Când este contactat telefonic, escrocul are întotdeauna același discurs: nu le poate arăta garsoniera, deoarece el este plecat din oraș. În schimb, dacă îi achită prima lună de chirie și depozitul, le va pune la dispoziție cheia locuinței, care se află într-un locker. Încântați de o asemenea oportunitate, unii chiriași nu mai fac verificări suplimentare. Nu sunt curioși nici măcar să vadă garsoniera înainte de a-i transfera banii.

Oamenii merg pe încredere, cu atât mai mult cu cât ”proprietarul” le trimite o copie după buletin și încheie și un contract online cu ei. În realitate, buletinul nu îi aparține, ci este al uneia dintre victimele sale, iar individul nu deține nicio garsonieră.

Un student a fost la un pas să-i cadă victimă escrocului. Doar insistențele mamei sale l-au ajutat să nu piardă aproape 540 de euro. Mama tânărului ne-a povestit cum a decurs discuția cu bărbatul și cum a aflat de înșelătorie.

Tânărul a sunat la numărul de telefon din anunț și a stat de vorbă cu ”proprietarul”. Acesta i-a spus că nu poate viziona garsoniera, deoarece el nu este în București. L-a asigurat, însă, că dacă vor bate palma, lângă ușă este un locker în care va găsi cheia. Escrocul i-a cerut studentului să-i transfere prin Revolut banii pentru o lună de chirie și depozit. Ca să-l convingă că este om serios, a încheiat chiar și un contract online de închiriere și i-a trimis copie după poza de buletin.

Mamei tânărului i s-a părut ceva suspect la mijloc, iar înainte ca fiul ei să facă plata l-a trimis să dea o fugă la adresa din contract. Odată ce a ajuns la adresa menționată, unde ar fi trebuit să se afle garsoniera, studentul a avut parte de o surpriză uriașă. Probabil exasperați de această poveste, chiar la intrarea în scară, locatarii din bloc au pus un afiș care demasca întreaga escrocherie.

În timp ce tânărul îi povestea mamei sale despre ce a găsit la fața locului, escrocul insista să îi transfere banii de chirie. Când studentul nu i-a mai răspuns, acesta a încercat să îl intimideze. Așa cum a procedat și în alte cazuri, escrocul l-a amenințat că îi va posta coordonatele pe grupurile despre chiriașii neserioși și nu-și va mai putea găsi altă locuință.

Tânărul nu a depus plângere la Poliție. În schimb, bărbatul de a cărui identitate șarlatanul se folosește ca să păcălească lumea le-a cerut ajutorul oamenilor legii. La rândul său, el i-a căzut victimă individului, care astfel a intrat în posesia copiei după buletinul său.

Acesta nu este, însă, singura victimă a escrocului. Mai mulți chiriași trași pe sfoară de același personaj și-au povestit experiențele pe rețelele sociale.

”Vă avertizez cu privire la o țeapă care mi-a fost dată, când căutam chirie in București. Anunțul l-am găsit pe publi24 (l-am văzut și pe alte site-uri de anunțuri, dar nu îmi aduc aminte care), unde era prezentată o garsonieră proaspăt renovată, complet mobilata și utilată cu tot ce dorești. Era și pet friendly, și child friendly și accepta pe oricine în descrierea anunțului. Scurt pe doi, am sunat la numărul afișat și a răspuns un domn care se dădea a fi la 40 de ani, plecat în Anglia și care avea o garsonieră pe care o dădea în chirie în zona Obor. După ceva timp de vorbit și întrebat mărunțișuri, am decis sa semnăm contractul și să dăm o lună de chirie de 1.100 lei depozit și o lună de chirie avans pe Revolut, după ce fratele meu se duce sa verifice garsoniera („proprietarul” specificând că este un locker de chei la scara blocului, ca la un Airbnb) să vadă că totul e în regulă, eu nefiind din București. Ajuns acolo, constată că nu există locker-ul și, crezând că e la blocul greșit, încep să sun „proprietarul” și atunci îmi dau seama că și-a închis numărul și nu îl găsește nimeni. Acesta a folosit buletinul altcuiva și datele personale pentru a căpăta încrederea mea, trimițându-mi poza cu cartea de identitate”, a povestit, pe o rețea socială, una dintre victime.