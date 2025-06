Mutându-se din Africa în Cluj-Napoca, un tânăr de culoare nu își poate găsi chirie. Care este motivul absurd invocat

Un tânăr de culoare nu poate să-și găsească chirie în Cluj-Napoca, după ce s-a mutat din Africa. Care este motivul absurd invocat? A ajuns la capătul puterilor și a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare!

Un tânăr care a venit recent din Africa și s-a stabilit în Cluj-Napoca se confruntă cu mari dificultăți în încercarea de a închiria un apartament. În ciuda faptului că a vizitat personal mai multe locuințe scoase pe piață, de fiecare dată a fost refuzat de proprietari, fără a primi un motiv concret care să explice aceste decizii.

Aflat într-o situație tot mai presantă, el a apelat la solidaritatea localnicilor și a publicat un mesaj emoționant în mediul online, în speranța că cineva îi va întinde o mână de ajutor.

„Salut tuturor, sunt african (negru) și am nevoie urgentă de un apartament în Cluj Napoca, România. Am văzut mai multe case, dar proprietarii mă refuză încontinuu, nu știu de ce. Nu am alte opțiuni pentru că zilele mele se scurg și trebuie neapărat să găsesc o locuință nouă cât mai curând posibil. Aș aprecia foarte mult ajutorul vostru. Vă rog, oameni buni”, a transmis tânărul pe o rețea de socializare.